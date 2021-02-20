سعر ومواصفات سيفيك 2021 أشهر طرازات هوندا فى مصر.. صور

أعلنت شركة هوندا لصناعة السيارات اليابانية عن طرحها النسخة الجديدة من طراز سيفيك كموديل 2021 فى السوق المصرية للسيارات خلال شهر يناير الماضى، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان.









كما تستمد السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 قوتها، من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 123 حصانا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.









وتعتمد السيارة السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.6 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.









وتاتى أبعاد السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 الخارجية، بـ 4630 للطول، أما العرض 1799 مم، والارتفاع 1432 مم، ومساحة الشنطة الخلفية 510 لترات.









وتحتوى السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 على العديد من وسائل الأمان الداخلية، من بينها 2 وسائد هوائية أمامية و6 وسائد هوائية جانبية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني VSA، ونظام التحكم فى الجر عند المنحدرات TCS، وخاصية التوازن فى الأماكن المرتفعة HSA، وفرامل يد أتوماتيكية.









أما التجهيزات الرئيسية للسيارة هوندا سيفيك موديل 2021، فتأتى بخاصية الدخول الذكي، وزر تشغيل المحرك، ونظام منع إدارة السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وخاصية تشغيل السيارة من الخارج بواسطة الريموت.









وبالنسبة للأنظمة الترفيهية للسيارة هوندا سيفيك موديل 2021، فتأتى بشاشة وسائط 7 بوصة LCD مدعمة لأنظمة التشغيل apple android، بلوتوث، وMP3 – USB – AUX- راديو وساعة وغيرها من التنبيهات والمعلومات.









بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية، وجنوط رياضية 17 بوصة، وإضاءة المصابيح هالوجين، وكاميرا خلفية، وخاصية اختيار وضعية التشغيل على النظام الاقتصادي ECON في استهلاك الوقود، ومكيف هواء ثنائي، كخيارات إضافية.









ويأتى سعر السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 فى السوق المصرية بـ 459 ألف جنيه ليستقر بذلك ثمنها منذ أن طرحت وحتى الآن.