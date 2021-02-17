شاهد.. يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض أرخص سيارة عائلية 2021 من فورد

تعتبر السيارات العائلية محط أنظار الكثير حول العالم ، بسبب كبر حجمها واتساعها لكامل الاسرة، لذلك تسعى العديد من العلامات التجارية الخاصة بصناعة السيارات المختلفة، طرح العديد من الطرازات فى هذه الفئة.





وتختلف كل شركة عن الأخرى في عالم السيارات بطرح مميزات مختلفة داخل سيارتها العائلية ، ومن بين هذه الشركات التي تبدع في تقديم فئة السيارات العائلية هي فورد التي طرحت مؤخرا فورد برونكو٢٠٢١ ارخص سيارة عائليه من الشركة





وقام اليوتيوبر المصري الشهير المقيم في الولايات المتحدة الامريكية امير كحيلو ، والذى يقدم العديد من المحتويات القوية والممتعة عن كل جديد فى عالم السرعة بالمجتمع الأمريكي ، وتقديمه بطريقة خفيفة وكوميدية ، بعمل ريفيو وتجربة أداء للسيارة فورد برونكو٢٠٢١ .





ونشر أمير كحيلو مقطع فيديو جديدصا له على مواقع التواصل المختلفة والسوشيال ميديا يوضح به تفاصيل السيارة فورد برونكو٢٠٢١ أرخص سيارة عائلية من فورد .





الجدير بالذكر أن السيارة فورد برونكو٢٠٢١ تستمد قوتها من محرك برونكو الأساسي هو محرك تيربو ايكوبوست "EcoBoost"رباعي الأسطوانات سعة 3.2 لتر بقوة 270 حصان (201 كيلووات) و 310 رطل قدم (420 نيوتن متر) من عزم الدوران.





ويعمل مع ناقل حركة يدوي من سبع سرعات من Getrag ، و ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات اختياري ، والذي يتضمن ترس الزاحف.





اما إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الجاذبية والقوة ، يتوفر محرك V6 ايكو بوست "EcoBoost V6"مزدوج الشاحن التوربيني سعة 7.2 لتر بقوة 310 حصان (231 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 400 رطل (542 نيوتن متر) ، متاح فقط مع ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.

وتقدم فورد أيضًا نظامين للدفع الرباعي على Bronco، كلاهما يتميز بعلبة نقل منخفضة المدى مع تروس مثيرة للإعجاب.