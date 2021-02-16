أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

أعلنت شركة إم جي MG لصناعة السيارات الصينية فى مصر عن طرح السيارة طراز إم جي 5 MG5 موديل 2021 ، بثلاث فئات سعرية ، والتي تعتبر من فئة السيارات السيدان .

وتستمد السيارة طراز إم جي 5 MG5 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة طراز إم جي 5 MG5 موديل 2021 من الوقود 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارة إم جي 5 MG5 موديل 2021 ، مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية مع اضاءة LED، ومرايا جانبية كهربائية، ومثبت سرعة .

بالإضافة الى فتحة سقف كهربائية، ، وفرامل كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، وشاشة وسائط داخلية 10 بوصات، ومكيف هواء أوتوماتيك، و نظام زر تشغيل/إيقاف المحرك .

وتحتوى سيارات إم جي 5 موديل 2021 على العديد من وسائل الأمان من بينها الوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS .

اما عن سعر السيارة ام جى 5 MG5 في السوق المصرية الان فتأتى كالتالي :

- اوتوماتيك / STANDARD 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 219,990 جنيه

- اوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 239,990 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 259,990 جنيه