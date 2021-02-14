تعرف على أسعار تويوتا كامري 2021 في السعودية

تعتبر السيارة تويوتا كامري واحدة من أكثر السيارات السيدان مبيعا حول العام، لذلك يعشقها الكثيرون في الوطن العربى وبالأخص فى المملكة العربية السعودية.





وطرحت شركة تويوتا موديلها الجديد 2021 من طراز كامري بتحديثات تصميمية بسيطة، وأنظمة سلامة جديدة كليًا Safety Sense 2.5، بالإضافة إلى إصدار XSE هايبرد الجديد.





وتأتى السيارة كامري بمقصورة داخلية محدثة، تضم شاشتين جديدتين، ويُتاح للمشترين الاختيار بين شاشة لمسية عائمة قياس 7 بوصات، وأخرى لمسية قياس 9 بوصات الموجودة في راف 4، في حين تحصل فئات XLE وXSE على شاشة أجهزة قياس مقاس 7 بوصات، وشاشة عرض رأسية مقاس 10 بوصات.





وتستمد كامري 2021 قوتها من محركين أولهما محرك بأربع أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 203 حصان و301 نيوتن. متر من عزم الدوران، والآخر محرك V6 سعة 3.5 لتر، يولد قوة 301 حصان، وعزم دوران يبلغ 362 نيوتن.





بالإضافة إلى أنظمة السلامة الجديدة كليا Safety Sense 2.5 من تويوتا، والتي تتوفر بشكل قياسي في جميع فئات السيارة، والتي تقدم كاميرا عالية الجودة لرؤية أفضل، ورادار بنطاق استجابة أوسع واستجابة محسنة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ونظام تحذير ما قبل التصادم، ومساعد التوجيه في حالات الطوارئ، وأنظمة ومزايا أخرى.





وحصلت تويوتا كامري 2021 على إصدار هايبرد جديد وهو XSE، مع تصميم محدث بشبك أمامي أسود لامع، ومصابيح أمامية ليد، وجنوط 19 بوصة.





وستستمد كامري XSE الهايبرد قوتها من محرك هجين بأربع أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 208 حصان و221 نيوتن. متر من عزم الدوران.





أما عن أسعار تويوتا كامري 2021 في السعودية فتأتى كالتالى:

- كامري LE STD - بسعر 96.370 ريال سعودي

- كامري LE - بسعر 98.785 ريال سعودي

- كامري HEV LE - بسعر 102.465 ريال سعودي

- كامري GLE TOURING - بسعر 107.295 ريال سعودي

- كامري GLE - بسعر 110.400 ريال سعودي

- كامري HEV GLE TOURING - بسعر 113.160 ريال سعودي

- كامري SE - بسعر 113.390 ريال سعودي

- كامري HEV GLE - بسعر 116.265 ريال سعودي

- كامري SE V6 - بسعر 124.430 ريال سعودي

- كامري GRANDE V6 - بسعر 136.620 ريال سعودي

- كامري HEV GRANDE - بسعر 137.770 ريال سعودي

- كامري HEV LUMIERE - بسعر 146.280 ريال سعودي