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سيارات

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 03:00 م
ROCKET 900 الخارقة
ROCKET 900 الخارقة
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كريم عاطف

يشهد عالم السيارات المعدلة والخارقة الجديد كل يوم بل وكل لحظة ، لذلك يستوعب أيضا يوميا المزيد من المحبين له على مستوى العالم ، بسبب القوة الخارقة والجمالية التى تقوم شركات التعديل المختلفة بوضعها فى هذه السيارات .

ويعشق عدد كبير من اليوتيوبر حول العالم التحدث عن هذه السيارات ومعرفة الجديد عنها ، ومن بين هولاء اليوتيوبر المصرى الشهير المقيم فى الولايات المتحدة الامريكية امير كحيلو .

وتألق امير كحيلو فى عالم السيارات سريعا بعرض محتوى قوى وممتع عن كل جديد فى عالم السرعة بالمجتمع الامريكي ، وتقديمه بطريقة خفيفة وكوميدية .

ونشر اليوتيوبر المصرى امير كحيلو بوست عن السيارة الخارقة مرسيدس برابوس ROCKET 900 على صفحته الخاصة لتجلب المئات من التعليقات المختلفة والمنبهرة بمدى قوة هذه السيارة المعدلة .

وكانت شركة برابوس قد كشفت عن أيقونتها Rocket 900 الجديدة، المعتمدة على سيارة مرسيدس AMG-GT، والتي تعتبر واحدة من أقوى وأسرع موديلات الجران توريزمو في العالم.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها المعدلة تعتمد على سواعد محرك V8 سعة 5ر4 لتر بدلا من 0ر4 لتر، وبتدعيم من شاحني تربو مع بعض التعديلات على مضخة البنزين تم زيادة قوة المحرك من 470 كيلووات/639 حصان إلى 662 كيلووات/900 حصان، كما زاد عزم الدوران الأقصى إلى 1250 نيوتن متر.

و تتسارع السيارة، التي يبلغ وزنها 2 طن، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر2 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 330 كلم/س.

وتتميز السيارة رباعية أبواب معدلة من خلال البنية العريضة لثوب ألياف الكربون، الذي يظهر على الجسم الخارجي ، وسيتم انتاجها بـ 10 نسخ فقط، بسعر 400 ألف يورو تقريبا أي ما يعادل 7 مليون و400 الف جنيه تقريبًا.

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور
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