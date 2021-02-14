بعد رحيله.. عرض سيارة مارادونا فى مزاد علنى للبيع

يعتبر دييجو مارادونا من امهر لاعبى كرة القدم الذين انجبتهم الساحرة المستديره، ويعشقه الالاف بل والملاين حول العالم، وتأثر كل من هو مهتم بهذه اللعبة بعد رحيله عن عالمنا نوفمبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ هناك حالة من الجدل الكبير حول حياته الشخصية وتفاصيله، ومنذ ايام خرج علينا مدير مزادات بونهامز الاوروبيه بول دارفيل ليعن عن بيع سارته من نوع بورش 911 تايب 964 كاريرا 2 المكشوفة وركس توربو لوك ، والتى تحمل اسم دييجو مارادونا .

واوضح مدير مزادات بونهامز الاوروبيه ان السيارة دييجو مارادونا موديل عام 1992 ستطرح في ساحة المزاد في مارس القادم قائلا : " يسعدنا أن نقدم سيارة بورش المثاليه من تسعينيات القرن الماضي بأصلها ومصدرها الملون والفريد للغاية ، والتي ستجذب العديد من هواة جمع سيارات نجوم ومشاهير كرة القدم حول العالم ".

وتعود قصة السيارة عندما ترك مارادونا الدورى الايطالي منتقلا الى إشبيلية الأسباني بعد ثبوت تعاطيه المخدرات ، ومجرد وصوله إلى إسبانيا ، لم يضيع أي وقت في العيش ، واستأجر فيلا لمصارع ثيران شهير وتسلم بورشه 911 تايب 964 كاريرا كشف .

ثم بعد ذلك ترك مارادونا نادي اشبيلية ، وباع سيارته البورش لرجل يعيش في مايوركا ، ومنذ ذلك الحين ، انتقلت لأكثر من شخص من هواة اقتناء سيارات المشاهير ، وآخرهم شخص امتلكها منذ عام 2016 ، وحتى الان .

و بورشه 911 تايب 964 كاريرا كشف مدعومه بمبرد هواء وبقوة 250 حصان وسعة المحرك 3.6 ليترات مع ست اسطوانات ، و كانت بورشة مارادونا قادرة على الوصول الى 160 ميلًا في الساعة ، وكانت سيارة خارقة في يومها ، ومن المعروف أن الشرطة الاسبانيه أوقفته بسبب تشغيله إشارة حمراء وقيادته بسرعة 110 ميل في الساعة داخل المدينة.

وتشير التقديرات إلى أنها ستجلب ما بين 150.000 الى 200000 يورو أي (180.000 - 240.000 دولار أمريكي) ، وسيبدأ بيع السيارة بمزاد Les Ggrandes Marques Monde في الفترة 3 إلى 10 مارس القادم .