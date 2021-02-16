شاهد.. أول توك توك في التاريخ يحقق رقما قياسيا على حلبة نوربورجرينج

عرفت حلبة نوربورجرينج الألمانية بكونها الأشهر لاختبار السيارات على مستوى العالم، وعلى مضمارها سبق للعديد من السيارات تحقيق الأرقام القياسية التاريخية وسار على أرضيتها اشهر السيارات عالميا، ولكن هذه المرة شهدت حلبة نوربورجرينج الشهيرة تحطيم رقم قياسي غريب من نوعه ، ويعتبر هو الأول في تاريخ الحلبة ، حيث شهدت تحطيم رقم قياسي هذه المرة لتوك توك .

ففي البداية، تم الإعلان عن فكرة إحضار توك توك إلى الحلبة نوربورجرينج في عام 2018 لاجتياز مسافة الحلبة الكاملة التي تصل الى 20.83 كم ، ولكن بعد قطعه مسافة 2 كيلو بالضبط انهار التوك توك وتم إيقافه .

ولكن لم ييأس أصحاب فكرة تجربة التوك توك ، وقاموا بتعزيز قوته من خلال تقنية كوينجسيج، وأطلقوا عليه اسم توك توك ستيج.

وبالفعل رحب المسؤولين عن حلبة نوربوجرينج، ووافقوا على محاولة التوك توك المعدل للمرة الثانية لتحطيم الرقم القياسي، مع وجود شخصين جالسين في الخلف لتوفير المزيد من الجر خلال المنعطفات الصعبة .

وتمكن التوك توك المعدل من الوصول إلى سرعة قصوى بلغت 63 كم/س، وتمكن من تسجيل لفة كاملة على الحلبة في 31:49 دقيقة، وهو رقم قياسي لتوك توك على نوربوجرينج .

ولكن الخبر المحزن ان التوك توك الخارق قد تحطم بعد خط النهاية مباشرة ، بعد تحقيقه انجازا يعد هو الأول من نوعه في التاريخ .