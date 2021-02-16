ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. أول توك توك في التاريخ يحقق رقما قياسيا على حلبة نوربورجرينج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:01 ص
توك توك
توك توك
Advertisements
كريم عاطف

عرفت حلبة نوربورجرينج الألمانية بكونها الأشهر لاختبار السيارات على مستوى العالم، وعلى مضمارها سبق للعديد من السيارات تحقيق الأرقام القياسية التاريخية وسار على أرضيتها اشهر السيارات عالميا، ولكن هذه المرة شهدت حلبة نوربورجرينج الشهيرة تحطيم رقم قياسي غريب من نوعه ، ويعتبر هو الأول في تاريخ الحلبة ، حيث شهدت تحطيم رقم قياسي هذه المرة لتوك توك .

ففي البداية، تم الإعلان عن فكرة إحضار توك توك إلى الحلبة نوربورجرينج في عام 2018 لاجتياز مسافة الحلبة الكاملة التي تصل الى 20.83 كم ، ولكن بعد قطعه مسافة 2 كيلو بالضبط انهار التوك توك وتم إيقافه .

ولكن لم ييأس أصحاب فكرة تجربة التوك توك ، وقاموا بتعزيز قوته من خلال تقنية كوينجسيج، وأطلقوا عليه اسم توك توك ستيج.

وبالفعل رحب المسؤولين عن حلبة نوربوجرينج، ووافقوا على محاولة التوك توك المعدل للمرة الثانية لتحطيم الرقم القياسي، مع وجود شخصين جالسين في الخلف لتوفير المزيد من الجر خلال المنعطفات الصعبة .

وتمكن التوك توك المعدل من الوصول إلى سرعة قصوى بلغت 63 كم/س، وتمكن من تسجيل لفة كاملة على الحلبة في 31:49 دقيقة، وهو رقم قياسي لتوك توك على نوربوجرينج .

ولكن الخبر المحزن ان التوك توك الخارق قد تحطم بعد خط النهاية مباشرة ، بعد تحقيقه انجازا يعد هو الأول من نوعه في التاريخ .

شاهد.. أول توك توك في التاريخ يحقق رقما قياسيا على حلبة نوربورجرينج
شاهد.. أول توك توك في التاريخ يحقق رقما قياسيا على حلبة نوربورجرينج
شاهد.. أول توك توك في التاريخ يحقق رقما قياسيا على حلبة نوربورجرينج
شاهد.. أول توك توك في التاريخ يحقق رقما قياسيا على حلبة نوربورجرينج
شاهد.. أول توك توك في التاريخ يحقق رقما قياسيا على حلبة نوربورجرينج
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد .. سيارة كهربائية صينية خارقة تفوز على لامبورجيني و كوينجسيج

فريق البحرين يخطف اللقب.. نتائج سباق الخليج 12 ساعة

شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة

شاهد .. بورش باناميرا توربو S 2021 تحقق رقما قياسيا جديدا

كسرت الرقم القياسي للسرعة.. سعر ومواصفات السيارة تواتارا SSC TUATARA .. فيديو

ترشيحاتنا

ليفربول يسعى لمصالحة الجماهير أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

ننشر أسعار الدولار اليوم 16-2-2021

البلد يتجه نحو المجهول.. رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو دولة أجنبية للتدخل في شئون البلاد بشكل استثنائي

أدعية تزيل الهم.. أذكار وأدعية من القرآن والسنة رددها باستمرار

سحب الأموال من بنوك جيش ميانمار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار مازدا 3 موديل 2021.. صور

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها