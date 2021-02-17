خبراء السيارات يقدمون روشتة لإنهاء ظاهرة الـ أوفر برايس في مصر

شهد سوق السيارات المصرى خلال الفترة الاخيرة، زيادة فى أسعار عدد من طرازات الماركات العالمية المختلفة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الـ"أوفر برايس".





ويعرف مصطلح الأوفر برايس بأنه "اضافة سعر خاص للعملاء الذين يريدون استلام سياراتهم بدون الدخول فى قوائم الانتظار"، التى قد تصل الى 3 أشهر .





وخلال السطور التالية سنعرض أسباب زيادة الاوفر برايس، وتأثير ذلك على سوق السيارات، واكثر الشركات زيادة فى الاوفر برايس ، من خلال خبراء السيارات والشعبة ورابطة التجار.





اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، قال ان ظاهرة الأوفر برايس عنوانه الرئيسى هو عدم وفرة المعروض من السيارات وزيادة الطلب عليه.





وأضاف مصطفى فى تصريح لـ"صدى البلد" ان اسباب عدم وفرة السيارات فى السوق؛ جاء لسببين، اولهما هو ان عام 2020 شهد انتشار الوباء العالمي لفيروس كورونا ، وبالتالي تم إغلاق الكثير من الدول والمصانع المنتجة للسيارات، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك تأثر حركة الشحن وقلَّ الاستيراد سواء من السيارات نفسها وأجزائها وقطع غيارها ، بالإضافة الى غلق وحدات المرور فكانت النتيجة الطبيعية هى قلة المعروض ، وزيادة الاسعار فى التوكيلات نتيجة لزيادة أسعار تدابير السيارة .





واستطرد: أما السبب الاخر جاء نتيجة لانتشار بعض الحملات العشوائية على السوشيال ميديا والتى تنادى بالامتناع عن شراء السيارات ، التى اقتنع بها عدد من الجمهور احجام شريحة منه بالفعل عن عدم الشراء بحجة ان الاسعار سيتم تخفيضها حال استمرار الانقطاع وهذا ما ادى الى عكس النتائج المتوقع منهم.





وأكمل: ولكن خلال الفترة الاخيرة والربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأوضاع ، تم تخفيف قيود الاغلاق العالمية وإعادة اقبال المستهلك على الشراء ، وبالتالي ستنتهي هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة.





بينما أوضح اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان السبب الرئيسي لظاهرة الاوفر برايس هى قلة المعروض بسبب قلة الإنتاج لظروف المجتمع التي شهدها الجميع خلال الفترة الماضية.





وأضاف درويش فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان الفترة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة فى حركة البيع والشراء بسبب ان التجار سيقومون باستيراد المزيد من السيارات .





ونوه درويش بأن ظاهرة الاوفر برايس ستختفى بقدوم شهر ابريل القادم نتيجة الى وصول جميع شحنات السيارات التي سيتم طلبها من الآن والفترة الماضية، بسبب ان عملية الشحن تستغرق فى متوسط الثلاثة اشهر تقريبا .





فيما أكد محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار سيارات مصر ورئيس قطاع المستعمل والهايبر ، ان ظاهرة الاوفر برايس هى الطريقة الجديدة التي يستغل بها وكلاء السيارات فى مصر الظروف الراهنة وقلة المعروض ، من خلال مقولة " احجز عربيتك" .





وأضاف حماد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه يجب على الدولة واجهزتها المختلفة التصدى لمثل هذه الظواهر حتى تنتهى ، حيث ان الوكيل يقوم ببيع السيارة قبل وصولها بهذه الطريقة ، بسبب تصوره ان الطلب اقل وبالتالى يستورد اقل .





وأوضح حماد ان ظاهرة الاوفر برايس تؤثر على سوق السيارات المصرى من خلال زيادة الاسعار فى السيارات الجديدة " الزيرو" ، بل وايضا السيارات المستعملة وهذا أمر طبيعى .





وأكد ان معظم العلامات التجارية لصناعة السيارات قامت بعمل هذه الظاهرة وزيادة أسعار السيارات من خلال وكلائها في السوق المصري .