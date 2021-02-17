سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

أعلنت شركة تويوتا في مصر طرح السيارة طراز راش موديل 2021 ، في الأسواق المصرية ، والتي تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV سعة 7 مقاعد .





قامت الشركة بالدفع بفئتين سعريتين من طراز تويوتا رش داخل السوق المصري المحلى للسيارة تحت مسمى الفئة الأولي F/O ، و الفئة الثانية H/L .

يستمد طراز راش موديل 2021 ، قوته من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 103 حصان، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.





تعتمد السيارة راش موديل 2021 على منظومة الجر الخلفي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، في غضون 13 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وتحتوى السيارة طراز راش موديل 2021 على العديد من وسائل الأمن والسلامة، منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوزان الإلكتروني .

بالإضافة الى التجهيزات والكماليات ومن أبرزها جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، و سبويلر خلفي، والنظام الذكي لركن السيارة، وكاميرا خلفية .





كما تم تزويدها بمكيف هواء أتوماتيك، وحساسات ركن خلفية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية- USB- بلوتوث- DVD ، ومرايات جانبية كهربائية.