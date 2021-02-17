بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

أعلنت شركة سوزوكي في مصر، تقديم موديلات سياز الـ"فيس ليفت" الجديدة، كموديلات 2021، داخل السوق المحلية المصرية بفئة واحدة فقط وهى "جي ال اكس" .

وتستمد السيارة سوزوكي سياز 2021 ، قوتها من محرك 1500 سي سي 4 سلندر يولد 105 حصان بالإضافة الي عزم دوران 138 نيوتن متر وتعتمد السيارة على ناقل حركة 4 سرعات أوتوماتيك .

وتضم السيارة سوزوكي سياز 2021 بعدد من وسائل الأمان من بينها 2 ايرباج وفرامل ABS وEBD وحساسات ركن في الخلف ومساعد فرامل وايموبليزر ونظام انذار.

وتأتى السيارة سوزوكي سياز 2021 بمصابيح أمامية ليد مع شبكة تهوية أمامية أنيقة ، و عجلات 16 بوصة ومرايا كهربائية ومصابيح خلفية ليد وزجاج فاميه واشارات في المرايا الجانبية ومصابيح نهارية وأمامية ليد وضبط أوتوماتيكي للمصابيح ، و كشافات ضباب ليد امامية وخلفية.

كما حصلت السيارة سوزوكي سياز 2021 على مقصورة داخلية تضم، مثبت للسرعة وعجلة قيادة قابلة للإمالة بفرش جلدي مع بلوتوث وباور ستيرينج وتكييف أوتوماتيك للفئة الحالية من السيارة وكاميرا خلفية وتعتيم ذاتي للمرايا وشاشة 4.2 بوصة ولمسات كرومية داخلية وسنتر لوك وزجاج كهربائي وفرش جلدي وتعديل ارتفاع كرسي السائق .

اما عن سعر السيارة سوزوكي سياز 2021 ، فتم طرح فئة واحدة في مصر تحت مسمى جي ال اكس بسعر يبلغ 250 ألف جنيه .