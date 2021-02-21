باقة الـ 300 ألف .. أفضل 10 سيارات في هذه الفئة بالسوق المصري

انتشرت الفترة الاخيرة ظاهرة الاوفر برايس بين التجار وموزعى السيارات فى مصر ، مما ادى الى زيادات سعرية فى الاسعار الرسمية للسيارات موديل 2021.





يحاول المستهلك المصرى البحث على اسعار السيارات التى تناسب الميزانية الخاصة به ، وتكون متوسطة ، وبالاضافة الى العمل من خلالها فى بعض الاحيان لمساعدته على اعباء الحياة اليومية.





خلال السطور التالية نستعرض قائمة من 10 سيارات زيرو موديل 2021 ، بأقل من 300 الف جنيه فى سوق السيارات المصرى .





- فيات تيبو 2021

يأتى محرك السيارة فيات بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة "أوتوماتيكي" سداسي السرعات، وبهذه القدرات الفنية تتمكن السيارة من الانطلاق نحو سرعة 100 كم، في غضون 11.2 ثانية، وذلك عند خوضها مسافة تقدر بـ 100 كم.





وتاتى بسعر 252,900 فى السوق المصرى





- هيونداي إلنترا اتش دى 2021

تستمد السيارة طراز النترا HD موديل 2021 قوتها من محرك رباعى الإسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات "أوتوماتيك" ، وتعتمد السيارة النترا HD موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.





وتاتى السيارة بسعر 254,900 فى السوق المصرى

- هيونداي إلنترا اتش دى 2021

وتاتى السيارة فئة اتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS بسعة محرك 1600 و بسعر 262,900 فى السوق المصرى .





- سيتروين سي اليزيه 2021

زودت سيتروين بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 115 حصان ، و عزم دوران بلغ 150 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات ، وبفضل هذه الإمكانيات يمكن لها أن تتسارع من وضع النقطة 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.8 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.1 لتر عندما تسير مسافة تقدر بـ 100 كم.





وتاتى السيارة بسعر 257,900 فى السوق المصرى





- شيرى تيجو 7 2021

تنتمي هذه السيارة إلى فئة سيارات الكروس اوفر الرياضية ، وزودت السيارة بمحرك تيربو رباعي الإسطوانات بسعة 1500 سي سي ، وهي قادرة على إنتاج قوة 145 حصان ، بالإضافة إلى عزم أقصى للدوران ، ويبلغ 210 نيوتن/ متر ، وهي مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر .





- اتوماتيك / Baseline 1500 تربو بسعر 271,000 فى السوق المصرى





- اتوماتيك / Highline 1500 تربو بسعر 297,000 فى السوق المصرى





- نيسان سنترا 2021

اما نيسان سنترا 2021 تعتبر من اكثر السيارات التي لاقت إقبالا كبيرا من العملاء في السوق المصرية مؤخرا ، وتأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي ، وبقوة 118 حصان 4 سلندر ، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في غضون 10.9 ثانية ، وتأتي بمحرك أتوماتيك من نوع cvt و تعمل بنظام الجر الأمامي.





وتاتى السيارة بسعر 272 الف جنيه فى السوق المصرى





- جاك S4 2021

تأتي بمحرك تيربو 4 اسطوانات 1500 سي سي بقوة 147 حصانا متصلا بفتيس اوتوماتيك (CVT) وبة نمط قيادة رياضي.





تاتى بسعر 278 الف جنيه فى السوق المصرى





- شيفروليه بيك اب 2021

تاتى فئة مانيوال / بيز لاين بسعة محرك 2500 بسعر 283,700 فى السوق المصرى .





- تويوتا كورولا 2021

و تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول "مانيوال" والآخر أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT ، ومن خلال هذه الإمكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 10.8 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ100 كم.





وتاتى بسعر 290 الف جنيه فى السوق المصرى .



