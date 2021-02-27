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نشأت الديهي مناشدا وزارة الصناعة: عايزين "صنع في مصر" يتحول إلى واقع

السبت 27/فبراير/2021 - 09:35 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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حمزة شعيب
أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، لتسليطه الضوء على توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن قطاع الصناعة في مصر واعد، مناشدًا وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتدقيق في تشجيع التصنيع المحلي والصناعة الوطنية الحقيقية، وتحويل شعار "صنع في مصر" لواقع على الأرض، ونعتز بصناعتنا، معقبًا: "كفانا استيراد"، مشددًا على أننا لدينا فرص عظيمة لا توجد في أي دول أخرى للاستثمار.

وشدد، على أن مصر أفضل وأحسن وآمن دولة للاستثمار، فهي دولة مضيافة وتقدر الغريب قبل القريب، ولا تأكل فلوس أحد، مؤكدًا أن القادم فترة وحقبة الصناعة". 
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