سيارة نادرة أنقذت ياسمين عبد العزيز | صور

" ما كفاية بقى يا لوجي، أنا مش كريم أنا كرم، عيد ميلادي باظ، ولادك دول ملايكة يا يا باشا ملايكة، قتلوها ولادي ويعملوها.. لو لسه فيكي الروح إطلبي بوليس النجدة، ده إنتوا تشكيل بقى " في كل بيت مصري لا بد وأن يكون هناك يوم مقدس تجتمع فيه العائلة بأكملها و لا سبيل للأعذار عن حضور هذا التجمع وبالطبع لا يخلو من النشء الجديد أطفال هذه العائلة والذين لا بد وأن يكون من بينهم بعض المشاغبين الصغار الذين يضفون بعضًا من المرح خلال أحداث هذا اليوم لتجد نفسك تلقائيا تردد تلك الإفيهات الشهيرة من فيلم " الدادة دودي ".





قدمت الفنانة ياسمين عبدالعزيز دور الفتاة " رضا " التي تربت ونشات في احد ملاجئ الإسكندرية، كانت تعاني من ضيق الحال فتضطرها الظروف للجوء إلى السرقة خاصة الهواتف المحمولة هي وشريكها الحرامي مجدي الأسمر والذي قام بدوره الفنان محمد شرف، ثم يقررا تغيير مسارهما لسرقة المنازل والسطو عليها، فيقوما بمراقبة منزل "عم مدبولي " فيستغلان خروجه من المنزل و كبر سنه وعيشه وحيدا وقاما بالتسلل و سرقة بعض المصوغات و 50 ألف جنيه من الخزينة، ولكن يحضر عم مدبولي لمنزله فجأة ويصاب بنوبة قلبية فترفض رضا الهرب قبل أن تعطيه الدواء وتنقذ حياته، ولكنهما ظنا بانه مات وأنهما الآن مطلوبان للعدالة بسبب موته فتهرب رضا إلى القاهرة وبصحبتها حقيبة النقود المسروقة.





وبدأت رضا في القاهرة حياة جديدة وبدأت رحلة البحث عن وظيفة ليلقي بها القدر بين أيدي عائلة اللواء جلال أبو اليزيد " صلاح عبدالله " لتعمل لديه كمربية لأطفاله المشاغبين، ولكنها لم تكن تعلم في بادئ الامر بمهنة " جلال باشا " لتصطدم بالواقع المرير، فتحاول ان تخبئ حقيبة النقود والتي هي دليل إدانتها فلا تجد امامها سوى السيارة العريقة المتواجدة في حديقة المنزل فخبئت النقود في الحقيبة الخلفية لهذه السيارة ظنا منها بأنها مجرد سيارة عتيقة لا تتحرك خارج سور هذا المنزل، بالطبع عزيزي القارئ هذه السيارة قد جذبت انتباهك مثلما حدث مع رضا وتريد معرفة بعض المعلومات عنها، فلنلقي سويا نظرة على هذه السيارة النادرة في السطور التالية.





كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الامريكية العريقة كرايسلر CHRYSLER والتي أسسها أحد الأثرياء المهتمون بالسيارات وصناعتها والذي يدعى والتر بي، في العام 1925، وسميت على إسم والتر كرايسلر احد أهم صانعي السيارات في العالم، و أول من أزاح الستار عن أول إصدار لشركة كرايسلر.

وظهرت السيارة في فيلم " الدادة دودي " كواحدة من أفضل سيارات كرايسلر الكلاسيكية والتي تعد تحفة فنية نادرة الوجود في الزمن الحالي، فقد إنقرض مثل هذا التصميم منذ زمن بعيد حيث كانت من الطراز CHRYSLER WINDSOR موديل عام 1957، والتي زودت بمحرك V8 مكون من 8 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 285 حصانا.





جدير بالذكر أن فيلم الدادة دودي بطولة كلًا من " ياسمين عبدالعزيز، صلاح عبدالله، حسن مصطفى، محمد شرف، صبري فواز، سامح حسين، عبدالله مشرف، بدرية طلبه، إدوارد، يوسف داوود، إسماعيل فرغلي، منى زكي" ومن تأليف نادر صلاح الدين، و إخراج علي إدريس، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 2 ديسمبر من العام 2008.