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رياضة

كيرتس جونز يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك شيفيلد يونايتد

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:26 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.


كيرتس جونز أحرز هدف ليفربول في الدقيقة 49، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.


روبيرتو فيرمينو كان قريبًا من هز شباك شيفيلد في الدقيقة الحادية عشرة لكن حارس المرمى تصدى لتسديدته.


وفي الدقيقة 30، تصدى حارس مرمى شيفيلد ببراعة لتسديدة محمد صلاح، مانعًا إياه من هز الشباك.


رامسديل حارس مرمى شيفيلد استمر في التألق وتصدى لتسديدة فينالدوم في الدقيقة 39.


وألغى حكم المباراة هدفًا لفريق شيفيلد يونايتد في شباك نادي ليفربول، حيث سجل أوزان كاباك هدفًا لـ شيفيلد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، لكن مكبراين مهاجم شيفيلد والذي كان في موضع تسلل كان مساهمًا في اللعبة، ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.


وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - فيليبس - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
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