لتوعية المزارعين والمربين.. 19 مدرسة حقلية في 10 محافظات

أعلنت وزارة الزراعة تنفيذ 19 مدرسة حقلية ، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الارشادية وتكامل الادوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع.









واكد د.عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد أنه تم خلال الأسبوع الماضي تم تنفيذ (19) مدرسة حقلية منهم :





(٨) مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والدقهلية والقليوبية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش .





(٤) مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظات الدقهلية وبني سويف والمنيا وسوهاج .





(٤) مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات بني سويف وسوهاج والغربية والدقهلية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش .



