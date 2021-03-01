ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لتوعية المزارعين والمربين.. 19 مدرسة حقلية في 10 محافظات

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أعلنت وزارة الزراعة تنفيذ 19 مدرسة حقلية ، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الارشادية وتكامل الادوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع. 


واكد د.عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد أنه تم خلال الأسبوع الماضي تم تنفيذ (19) مدرسة حقلية منهم : 

(٨) مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والدقهلية والقليوبية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش .

(٤) مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظات الدقهلية وبني سويف والمنيا وسوهاج .

(٤) مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات بني سويف وسوهاج والغربية والدقهلية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش .

(٣) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والدقهلية والغربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حديقة الحيوان تضم 3 زرافات جديدة.. الصادرات الزراعية ترتفع لـ4.9 مليون طن رغم كورونا..حصاد أسبوعي

"الزراعة" تعلن إتمام تدريب مهندسي 22 محافظة

زراعة بنى سويف تنظم يوما ارشاديا وخدمات بيطرية بقرية هرم ميدوم

أمراض النباتات: فحص 366 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة خلال يناير

لتوعية المزارعين.. الزراعة: تنفيذ 10 مدارس حقلية إرشادية خلال أسبوع

الزراعة في أسبوع.. تنظيم معرض الزهور ومدارس حقلية إرشادية

ترشيحاتنا

سالاس يتحدى الأبيض.. تشكيل وادى دجلة لمواجهة الزمالك بالدوري اليوم

تهشم سيارة الحكم محمد الصباحي بعد تعرضه لحادث سير.. صور

عميد معهد القلب السابق يقدم روشته غذائية لـ تجنب تصلب الشرايين

توضيح عاجل من التعليم بشأن شكاوى خطأ كلمة المرور في الامتحانات الإلكترونية

استغلت وظيفتها.. ضبط مهندسة أطلقت اسم زوجها وأقاربه على شوارع القليوبية

بيان عاجل لوزير التعليم أمام البرلمان بشأن مشاكل الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور