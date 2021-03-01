الأربعاء.. بلاك بول يعلن تفاصيل بطولتي العالم للإسكواش فى مؤتمر صحفي

يعقد نادى بلاك بول مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولتي العالم للاسكواش اللتين ستقامان على ملاعب بلاك بول بالتجمع الخامس.

يعقد نادى بلاك بول مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولتي العالم للاسكواش اللتين ستقامان على ملاعب بلاك بول بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المؤتمر الصحفي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، وحسين أباظة راعي البطولة، والمهندس أحمد العبد، ومحمد رائف مدير عام البطولة وأشرف حنفى المنسق الفنى للبطولة.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المؤتمر الصحفي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، وحسين أباظة راعي البطولة، والمهندس أحمد العبد، ومحمد رائف مدير عام البطولة وأشرف حنفى المنسق الفنى للبطولة.