التموين توجه نصائح للمستهلكين والتجار بالأوكازيون الشتوي"شاهد"

أكد أحمد أبو الفضل ، مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين ، إن عملية الإشراف على الأوكازيون الشتوي محكومة جيدا ، عن طريق مباحث الإنترنت ، والتي تغلق أية مواقع إلكترونية تقلد العلامات التجارية المشهورة ، معقبا : " العملية محكومة مش متسابة " .





وأضاف أحمد أبو الفضل ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه ولابد التأكد من الشركات قبل الشراء منها ، لأنه في بعض الأحيان تكون شركات مجهولة.





وقدم "أبو الفضل " نصيحة للمستهلك خلال الأوكازيون الشتوي ، بضرورة الإلتزام بالفتورة الضريبية ، والتي تضمن حقه في إرجاع أي منتج معيب.





وبالنسبة للتجار ، لفت إلى ضرورة أن تكون البضائع ذات جودة ، لأنه في حالة التلاعب يتم تطبيق إجراءت قانونية صارمة.





كما نصح المستهلكين بضرورة أن يكون شراؤهم مرتكزا على السعر والجودة، من خلال المرور على أكثر من محل.



