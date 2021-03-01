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التموين توجه نصائح للمستهلكين والتجار بالأوكازيون الشتوي"شاهد"

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:48 م
أحمد أبو الفضل
أحمد أبو الفضل
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نورهان رأفت
أكد أحمد أبو الفضل ، مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين ، إن عملية الإشراف على الأوكازيون الشتوي محكومة جيدا ، عن طريق مباحث الإنترنت ، والتي تغلق أية مواقع إلكترونية تقلد العلامات التجارية المشهورة ، معقبا : " العملية محكومة مش متسابة " .

وأضاف أحمد أبو الفضل ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه ولابد التأكد من الشركات قبل الشراء منها ، لأنه في بعض الأحيان تكون شركات مجهولة.

وقدم "أبو الفضل " نصيحة للمستهلك خلال الأوكازيون الشتوي ، بضرورة الإلتزام بالفتورة الضريبية ، والتي تضمن حقه في إرجاع أي منتج معيب.

وبالنسبة للتجار ، لفت إلى ضرورة أن تكون البضائع ذات جودة ، لأنه في حالة التلاعب يتم تطبيق إجراءت قانونية صارمة.

كما نصح المستهلكين بضرورة أن يكون شراؤهم مرتكزا على السعر والجودة، من خلال المرور على أكثر من محل.

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