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تعرف على عقوبة خداع وتضليل المواطنين فى الأوكازيون الشتوي

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:04 ص
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
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البهي عمرو
قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، إن أي محل يضع لافتة تفيد أن هناك تخفيض فى الأسعار و أن هذا المحل مشارك فى الأوكازيون الشتوي، فبالتالي عليه أن يقدم الأسعار الصحيحة للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، و آية جمال الدين، أن أى محل يقوم بخداع المواطنين يعرض صاحبه للغرامة و الحبس.

وأشار إلى أن صاحب المحل المخادع أو الذى يخدع المواطن من الممكن أن يتعرض لـلحبس و غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه، وأكد أنه تم رصد مخالفات كثيرة خلال الفترة الماضية و قد وصلت لـ 584 مخالفة.

ولفت إلى أن المواطنين من الممكن أن يقوموا بالإبلاغ عن أى شكوي عن طريق: "  27942683 أو 27942683 والخط الساخن 19588 و رقم 16528 ".

ولفت إلى أنه تم مد فترة الأوكازيون الشتوي ل 28 مارس، حتى يستطيع المواطنين فى شراء ما يحتجونه.

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