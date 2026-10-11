خلايا رعدية تسيطر على بعض المناطق.. وأمطار مفاجئة تضرب 13 محافظة بعد ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى وجود الخلايا الرعدية تؤثر بشكل ملحوظ على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تغزر أحيانًا.

برق ورعد يضرب المحافظات

وناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة توخي الحذر، من احتمالية تشكّل السيول في بعض المناطق، خاصة المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.

حذرت أيضا الأرصاد، من ضربات البرق والرعد المصاحبة للسحب الرعدية، إضافة إلى نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

كما تشير صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، إلى بداية نمو السحب الركامية على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقساً خريفياً مائلاً للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، مائلاً للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

وفيما يتعلق بأبرز الظواهر الجوية، خلال الطقس غدا، تتشكل شبورة مائية في الصباح الباكر خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار رعدية تضرب 13 محافظة

كما تتوقع الهيئة، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً على مناطق تشمل حلايب، شلاتين، مرسى علم، ومناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، والتي قد تمتد لتشمل مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أيضاً فرصاً ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بنسبة 10% تقريباً على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

إلى جانب ذلك، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، فضلاً عن ضربات البرق على بعض المناطق، مناشدة بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر.