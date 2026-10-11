قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشأت الديهي: مياه النيل خط أحمر.. وصبر مصر أمام تعنت إثيوبيا «نفد»
جمال عبد الحميد: الزمالك كان له ضربة جزاء.. ولميس الحديدي ترد: كل مرة هنقول الحكم؟!
عمرو موسى: تطورات المنطقة تؤثر في حياة المصريين.. وضرورة التحرك العربي المشترك لمواجهة التحديات
هل كان الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي؟.. جهاد جريشة يحسم الجدل
مصطفى بكري: أمريكا كانت اكثر حسما في التعامل مع الإخوان منذ يناير 2026
محمد فاروق يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي
جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك
مصطفى بكري: الأجهزة الأمنية في أوروبا تعلم عناصر الإخوان ومصادر تمويلهم
تراجع طفيف في أسعار الذهب ختام التعاملات .. وعيار 21 بـ6185 جنيها
توفيق ربنا كان معايا.. أول تعليق من محمد هاني بعد هدفه في الزمالك
أحمد موسى يشيد باستجابة محافظ قنا لشكوى عامل بسوق نجع حمادي
معتمد جمال: الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. وأعتذر للجماهير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلايا رعدية تسيطر على بعض المناطق.. وأمطار مفاجئة تضرب 13 محافظة بعد ساعات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى وجود الخلايا الرعدية تؤثر بشكل ملحوظ على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تغزر أحيانًا.

برق ورعد يضرب المحافظات

وناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة توخي الحذر، من احتمالية تشكّل السيول في بعض المناطق، خاصة المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.

حذرت أيضا الأرصاد، من ضربات البرق والرعد المصاحبة للسحب الرعدية، إضافة إلى نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

كما تشير صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، إلى بداية نمو السحب الركامية على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقساً خريفياً مائلاً للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، مائلاً للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

وفيما يتعلق بأبرز الظواهر الجوية، خلال الطقس غدا، تتشكل شبورة مائية في الصباح الباكر خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار رعدية تضرب 13 محافظة 

 كما تتوقع الهيئة، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً على مناطق تشمل حلايب، شلاتين، مرسى علم، ومناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، والتي قد تمتد لتشمل مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أيضاً فرصاً ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بنسبة 10% تقريباً على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.   

إلى جانب ذلك، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل. 

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، فضلاً عن ضربات البرق على بعض المناطق، مناشدة بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر.   

الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 49 ألفا مجددا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس مهدد بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بسبب عقوبة الإيقاف

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته.. وهل يجوز للمرأة ارتداء ملابس خفيفة أمام أبيها وإخوتها وزوج ابنتها؟.. وحكم تغيير توصية المتبرع وإعطاء ماله لفقيرة بدلا من يتيمة

الدعاء

دعاء آخر ليلة من ربيع الآخر.. كلمات مستجابة تضرع بها إلى ربك

الإحرام

حكم طهارة ملابس الإحرام إذا وقع عليها دم؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: سوق بـ45 مليار جنيه.. هل تصبح المكملات الغذائية قاطرة التصدير المصرية؟

المزيد