روساتوم تزيد عدد قواها العاملة في محطة بوشهر النووية في إيران لـ 135 متخصصًا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم النووية الروسية الحكومية “أليكسي ليخاتشيف”، أن الشركة قد زادت عدد قواها العاملة في محطة بوشهر النووية في إيران إلى 135 متخصصًا؛ وذلك بعد وصول 9 مهندسين إضافيين للصيانة المجدولة على الوحدة 1.

ووفق وسائل إعلام روسية، فإن المتخصصون الروس يشاركون الآن في جميع الوحدات الثلاث في بوشهر، بما في ذلك الوحدة 1 التشغيلية، والوحدتين 2 و3، اللتان ما زالتا قيد الإنشاء.

وأتم المسؤول الروسي تصريحاته، قائلا: “لقد كانت روساتوم تُعيد تدريجيًا وجودها في بوشهر بعد إجلاء الأفراد وسط الضربات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في وقت سابق من هذا العام”.