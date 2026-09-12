رغم التصعيد الأمريكي.. روساتوم تعتزم زيادة العاملين بمحطة بوشهر الإيرانية

أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" بأن شركة الطاقة النووية الروسية الحكومية "روساتوم" تخطط لزيادة عدد خبرائها في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران ليصل إلى 150 خبيراً في المستقبل القريب.

وكانت شركة "روساتوم" -التي تتولى بناء وحدتين جديدتين في بوشهر- قد أجلت مئات من موظفيها بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير، وذلك في مسعى لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

والشهر الماضي، قال رئيس شركة روساتوم، أليكسي ليخاتشيف، إن عدد المتخصصين الروس العائدين إلى المنشأة وصل إلى 42 متخصصًا، مضيفًا أن الشركة تخطط لزيادة عدد الموظفين إلى 100 موظف خلال الخريف، إذا ظلت الظروف مستقرة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا وحربًا على إيران في 28 فبراير الماضي، ما أدى إلى اندلاع حرب لم تتم تسويتها حتى الآن.