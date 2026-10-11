بسبب رفض فتاة الارتباط به.. وفاة عامل صيدلية بعد حقن نفسه بالأنسولين في أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة واقعة وفاة عامل بإحدى الصيدليات، في حادث أثار حالة من الحزن، بعدما أشارت معلومات متداولة إلى مروره بأزمة عاطفية عقب رفض فتاة الارتباط به، مع الاشتباه في استخدامه حقنة أنسولين قبل وفاته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث، وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص ملابساته والوقوف على أسباب الوفاة.

تفاصيل واقعة وفاة عامل صيدلية في أكتوبر

وتشير المعلومات الأولية المتداولة بشأن الواقعة إلى أن العامل كان يمر بأزمة شخصية مرتبطة برفض فتاة الارتباط به، فيما يجري التحقق من مدى ارتباط هذه الأزمة بظروف وفاته.

وتضمنت المعلومات المنشورة الاشتباه في استخدام العامل حقنة أنسولين، إلا أن تحديد ملابسات الواقعة بصورة نهائية يتطلب انتظار ما تسفر عنه الفحوص والإجراءات التي تجريها الجهات المختصة.

الأجهزة الأمنية تفحص ملابسات الواقعة

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة، لفحص موقع الحادث وجمع المعلومات المتعلقة بظروف الوفاة، والوقوف على التفاصيل التي سبقت وقوعها.

وتعمل الجهات المختصة على التحقق من المعلومات المتداولة بشأن الحالة الشخصية للعامل، وما إذا كانت هناك أسباب أخرى مرتبطة بالواقعة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في حالات الوفاة التي تحيط بها ملابسات تحتاج إلى الفحص.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج الفحوص والتحقيقات في تحديد أسباب الوفاة وظروف حدوثها، بعيدًا عن الاستنتاجات غير المؤكدة التي قد تنتشر عقب وقوع مثل هذه الحوادث.

التعامل مع الأزمات النفسية والعاطفية

ومن جانبه، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن الأزمات العاطفية قد تمثل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على بعض الأشخاص، خاصة إذا لم يمتلكوا القدرة على التعامل معها بصورة سليمة، مؤكدًا أهمية عدم الاستهانة بالتغيرات النفسية التي قد يمر بها الإنسان خلال الأزمات الشخصية.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن وجود دعم من الأسرة والأصدقاء والأشخاص المقربين يساعد على تخفيف الشعور بالضيق، ويمنح الشخص فرصة للتعبير عن مشكلاته بدلًا من الانعزال ومواجهتها بمفرده، مشددًا على أهمية طلب المساعدة المتخصصة عند الشعور بصعوبة تجاوز الأزمة.

وأوضح هندي أن ظهور أفكار تتعلق بإيذاء النفس يستدعي التدخل السريع، وعدم ترك الشخص بمفرده، مع الاستعانة بمتخصص في الصحة النفسية أو التوجه إلى جهة طبية مختصة، لافتًا إلى أن الدعم المبكر والتعامل الجاد مع الأزمات يمكن أن يساعدا في الحد من المخاطر.

وتواصل الجهات المعنية فحص ملابسات وفاة عامل الصيدلية بمدينة 6 أكتوبر، تمهيدًا لكشف الأسباب والظروف المحيطة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.