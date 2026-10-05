عاطف سالم: جولدا مائير فشلت في السيطرة على القادة بإسرائيل وأقبلت على الانتحار 7 أكتوبر.. فيديو

أكد السفير عاطف سالم، السفير المصري السابق لدى إسرائيل، أن حائط الصواريخ كان مدمرا للطيران الإسرائيلي في نصر أكتوبر 1973، موضحا أن المعهد القومي الإسرائيلي أكد أن دخول شارون إلى الدفرسوار تسبب في خسائر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن جولدا مائير فشلت في السيطرة على القادة في إسرائيل، وكانت مقبلة على الانتحار يوم 7 أكتوبر 1973، موضحًا أن موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عرض على جولدا مائير استخدام النووي ضد مصر في أكتوبر 73.

وأضاف: «جولدا مائير رفضت فكرة موشيه ديان لاستخدام النووي بعد عبور المصريين، وقادة إسرائيل أهانوا موشيه ديان ووصفوه بالخرف وفقد الثقة في نفسه بعد حرب 6 أكتوبر».

وأوضح: «2006 صدر كتاب "أين نجحنا وأين فشلنا في حرب الـ73" للعميد السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، والذي كشف فشل إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، وكشف عن وجود قسم من 150 عنصرًا أمنيًا كان هدفهم مصر بعد وفاة الزعيم عبد الناصر».

وتابع: «مصر استطاعت خداع كافة الدول حتى أمريكا لم تتوقع أن تقوم مصر بالحرب ضد إسرائيل، وكل جهاز استخباراتي برّأ نفسه ويقول الجميع إن الأحداث التي كانت جارية تؤكد عدم وجود حرب».