قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان وتفجير عنيف في الخيام
إيطاليا تتخطّى عقبة تركيا في دوري الأمم الأوروبية
غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
موعد إجازة 6 أكتوبر 2026
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟
نتائج مباريات اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة
عمرو الليثي: حرب أكتوبر نقطة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي
فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية
بلومبرج: فرنسا وألمانيا تضغطان على الاتحاد الأوروبي لحماية الصادرات من سياسات الكربون
الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا انتهاك لقرارات مجلس الأمن
يرتدي ملابس نسائية.. القبض على شاب يروج للفجور في الدقى
زيلينسكي: مسيرات روسية أغرقت سفينة شحن تركية في البحر الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عاطف سالم: جولدا مائير فشلت في السيطرة على القادة بإسرائيل وأقبلت على الانتحار 7 أكتوبر.. فيديو

جولد مائير
جولد مائير
عبد الخالق صلاح

أكد السفير عاطف سالم، السفير المصري السابق لدى إسرائيل، أن حائط الصواريخ كان مدمرا للطيران الإسرائيلي في نصر أكتوبر 1973، موضحا أن المعهد القومي الإسرائيلي أكد أن دخول شارون إلى الدفرسوار تسبب في خسائر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن جولدا مائير فشلت في السيطرة على القادة في إسرائيل، وكانت مقبلة على الانتحار يوم 7 أكتوبر 1973، موضحًا أن موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عرض على جولدا مائير استخدام النووي ضد مصر في أكتوبر 73.

وأضاف: «جولدا مائير رفضت فكرة موشيه ديان لاستخدام النووي بعد عبور المصريين، وقادة إسرائيل أهانوا موشيه ديان ووصفوه بالخرف وفقد الثقة في نفسه بعد حرب 6 أكتوبر».

وأوضح: «2006 صدر كتاب "أين نجحنا وأين فشلنا في حرب الـ73" للعميد السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، والذي كشف فشل إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، وكشف عن وجود قسم من 150 عنصرًا أمنيًا كان هدفهم مصر بعد وفاة الزعيم عبد الناصر».

وتابع: «مصر استطاعت خداع كافة الدول حتى أمريكا لم تتوقع أن تقوم مصر بالحرب ضد إسرائيل، وكل جهاز استخباراتي برّأ نفسه ويقول الجميع إن الأحداث التي كانت جارية تؤكد عدم وجود حرب».

الإعلامي أحمد موسى جولدا مائير احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ودية مصر وجنوب إفريقيا

خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

حسام وإبراهيم حسن

بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حفلات أكتوبر 2026

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

خطوبة جوهرة

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

بالصور

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

ببطن مكشوف.. نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد