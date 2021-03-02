البابا تواضروس يستقبل رئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة ، أمس، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.





وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال اللقاء - مع نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم عدد من الأمور المتعلقة بشئون الدير وأطمان أيضا على أحوال أبنائه من الرهبان.





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واستأنف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الفترة فعاليات اليوم الأول لاجتماعات لجانه خلال الفترة المسائية، حيث تستمر الاجتماعات لمدة ثلاثة أيام، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم الخميس المقبل.





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وشهد المقر البابوي في القاهرة خلال الفترة المسائية، اجتماع لجنة الطقوس، ثم لجنة شؤون الإيبارشيات.





وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام ٢٠٢٠ بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





وشهدت فعاليات اليوم الأول لاجتماعات لجان المجمع المقدس في الفترة الصباحية لقاءات لجان الرعاية والخدمة، تبعتها لجنة الأسرة ثم لجنة العلاقات العامة.





ويتكون المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من 12 لجنة ويعتبر المجمع المقدس هو أكبر سلطة كنسية، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985.





ويناقش المجمع برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة تشكيل المجالس الإكليريكية الإقليمية الستة في الداخل والخارج، المعنية بالأحوال الشخصية للأقباط والخاصة بقضايا الطلاق والزواج، ‏والتي‏ ‏يتجدد‏ ‏تشكيلها‏ ‏كل‏ 3 ‏سنوات‏، بعدما صدر قرار انعقاد دورتها الأولى عام 2015، والدورة الثانية 2018.





وكان قداسة البابا تواضروس، أعلن عن مجموعة من المناسبات التي تشهدها الكنيسة خلال شهر مارس، حيث من المقرر سيامة آباء أساقفة جدد وتجليس أساقفة أيضا، كما يتم الاحتفال بمرور عام على نياحة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي والذى يعد أب رهبان البرية، إلى جانب الاحتفال بمرور 50 عاما على نياحة قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الإسكندرية.





وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة ستحتفل بعمل الميرون المقدس لمدة يومين وهى المرة الأربعين في تاريخ الكنيسة، وبعد ذلك سيتم حضور الميرون ل50 قداسا خلال الصوم الكبير، وسيتم خلال الفترة المقبلة سيامة أباء كهنة وفي شم النسيم سيتم وضع خميرة الميرون، لافتا إلى أنه سيتم توقف الاجتماع الأسبوعي خلال الأسبوعين القادمين.



