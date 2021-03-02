بايدن يكشف كواليس لقائه مع الرئيس المكسيكي

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن سعادته باللقاء الذي جمعه بنظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، عبر الـ"فيديوكونفرانس".





وقال بايدن في تغريدة على تويتر: "لقد كان لي لقاء رائعا مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بعد ظهر اليوم".





واضاف: "من الهجرة إلى تغير المناخ - نحن ملتزمون بالعمل معًا بشكل وثيق لإحراز تقدم في التحديات التي نواجهها".





ومن ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يعمل على تحجيم الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي في اليمن.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن واشنطن ستواصل التشاور مع بلدان مجموعة 5+1 للتوصل إلى أفضل سبيل للمضي قدما بشأن إيران.



