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أخبار العالم

بايدن يكشف كواليس لقائه مع الرئيس المكسيكي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:30 ص
لقاء بايدن ونظيره
لقاء بايدن ونظيره المكسيكي
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قسم الخارجي
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن سعادته باللقاء الذي جمعه بنظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، عبر الـ"فيديوكونفرانس". 

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: "لقد كان لي لقاء رائعا مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بعد ظهر اليوم". 

واضاف: "من الهجرة إلى تغير المناخ - نحن ملتزمون بالعمل معًا بشكل وثيق لإحراز تقدم في التحديات التي نواجهها". 

ومن ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يعمل على تحجيم الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن واشنطن ستواصل التشاور مع بلدان مجموعة 5+1 للتوصل إلى أفضل سبيل للمضي قدما بشأن إيران.

وحول رفض إيران العرض الأوروبي المقدم لها لإجراء مفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي، قالت "بساكي": "نشعر بخيبة أمل من رفض إيران الانخراط في الدبلوماسية".
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