انطلاق ملتقى الحرف التراثية فى نسخته السادسة فى متحف الطفل.. الجمعة

تطلق جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ، فعاليات ملتقى الفنون والحرف التراثية في دورته السادسة ، والذي ينظمه وينفذه مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، إحدى المنصات الإبداعية بجمعية مصر الجديدة يوم الجمعة القادم ولمدة يومين ، لإلقاء الضوء على الموروث التراثي المصري وأهميته في تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، وتشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.





وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس جمعية مصر الجديدة ، إن فعاليات الملتقى ، تمثل حدثا حيويا في التراث الثقافي المصري، بما يوفره من مناخ مناسب لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد، كما تعد انعكاسا واقعيا لهوية المجتمع وتجسيدا حيا لعراقة التراث المصري.





من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالوارث مدير مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل" ان ملتقى الحرف التراثية ياتى استمرارًا لدور مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) الرائد فى دعم الأنشطة الثقافية والتراثية المختلفة والعمل كشريك رئيسى مع كافة الجهات الرسمية والمبادرات الهادفة لدعم التراث المصرى والحفاظ عليه من الاندثار.





واكد مدير مركز الطفل للحضارة والابداع على ان وزارة الثقافة المصرية تعد الشريك الرئيسي والداعم الأساسي للمهرجان من خلال كل من صندوق التنمية الثقافية الذي يشارك بورش عمل للأطفال لدولاب الخزاف.



