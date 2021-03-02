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تعليم

بسبب الامتحانات.. تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة وعددا من العاملين بها للتحقيق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:57 ص
تعليم مطروح
تعليم مطروح
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ايمن محمود
  

أحال  عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح صباح اليوم الثلاثاء مدير مجمع السواني الابتدائي وبعض العاملين بالمجمع  للتحقيق لوجود مخالفات خلال امتحان الصف السادس والاهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة  لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لمجمعي السواني البحرية والسواني الابتدائي لمتابعة مسار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف السادس.

ووجه وكيل الوزارة لمدير عام إدارة مطروح التعليمية بارسال جهات التحقيق فورًا للمجمع التعليمي للقيام بشئونها في هذا الأمر وفق القواعد والقوانين المنظمة للامتحانات  .

وأوضح سلامة أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة واضحة لافتًا أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية  بضرورة مواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة في مواجهة كورونا مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر .

يذكر أن  امتحان الصف السادس فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وسط تدابير وقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .
بسبب الامتحانات.. تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة وعددا من العاملين بها للتحقيق
بسبب الامتحانات.. تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة وعددا من العاملين بها للتحقيق
بسبب الامتحانات.. تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة وعددا من العاملين بها للتحقيق
بسبب الامتحانات.. تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة وعددا من العاملين بها للتحقيق
بسبب الامتحانات.. تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة وعددا من العاملين بها للتحقيق
بسبب الامتحانات.. تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة وعددا من العاملين بها للتحقيق
بسبب الامتحانات.. تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة وعددا من العاملين بها للتحقيق
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