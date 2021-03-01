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محافظات

تعرف على خطة مطروح لإقامة مشروعات صغيرة للشباب.. شاهد

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:28 م
الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح
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ايمن محمود
عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح  اجتماعا مع الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة و المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والادارات المعنية   لمناقشة   وضع  المقترحات الجادة والفاعلة  مع امكانية تطبيقها  لتشجيع الشباب على دخولهم مجالات المشروعات الصغيرة  كالحرف اليدوية وغير ها  والتاكيد على تسويقها مع اهميتها الاقتصادية .


حيث تم مناقشة عدة مقترحات ومنها إنشاء ورش عمل للشباب والفتيات والمراة المعيلة وذلك لتدريبهم على ريادة الاعمال والتسويق الالكترونى،مع  تدريب وتأهيل الشباب والفتيات فى القرى والنجوع بالمحافظة ،وذلك بالتنسيق مع عدة جهات كبرنامج الغذاء العالمى واتاحة مزيد من فرص التدريب لاصحاب الحرف اليدوية وطلاب المدارس المجتمعية والشباب والفتيات والمرأة المعيلة بقرى حياة كريمة .

وكذلك اختيار انسب المواقع  لانشاء  معرض دائم لتسويق الحرف اليدوية مع الاعلان عن ورشة العمل للتدريب فى شهر أبريل المقبل.

واضافت دينا الدسوقى أن ذلك يأتى ذ  بناء على توجيهات اللواء خالد شعب محافظ مطروح بإلعمل على توفير مزيد من  فرص العمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة وتيسير الإجراءات مع ما توليه الدولة من اهتمام  لإتاحة مزيد من فرص العمل وتحقيق مورد اقتصادى واستقرار اجتماعى لهم . 

تعرف على خطة مطروح لإقامة مشروعات صغيرة للشباب.. شاهد
تعرف على خطة مطروح لإقامة مشروعات صغيرة للشباب.. شاهد
تعرف على خطة مطروح لإقامة مشروعات صغيرة للشباب.. شاهد
تعرف على خطة مطروح لإقامة مشروعات صغيرة للشباب.. شاهد
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