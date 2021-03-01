شاهد .. بدء تنفيذ القطار السريع بمحافظات مصر

تشهد مدينة الحمام بمحافظة مطروح بدء تنفيذ اجراءات القطار الكهربائي السريع والمقرر ان يربط مدينة العلمين بالعين السخنة بوضع يافطة محطة الحمام .









كما قامت الشركة المنفذه للقطار السريع في رفع مسار خط سير القطار ورفع الاشغالات التي تقع في المسار تمهيدا لازالتها حيث انه من المقرر ان تكون محطة الحماما هى اول محطة بمطروح يليها محطة العلمين .





وتسود مدينة الحمام حالة من السعادة انتظارا منهم لتنفيذ القطار الجديد والذى سيعمل على زيادة الاقبال السياحى للمحافظة بالاضافة الى انهاء معناة الاهالى بعدم وجود قطار مميز خاصة فى الشتاء مما يضطرهم الى ركوب الاتوبيسات والسيارات الاجرة .







