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تعليم

شاهد .. محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:53 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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ايمن محمود
تفقد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الاثنين ،  سير امتحانات الصف الأول الثانوي  بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات ، وامتحانات الصف الخامس الابتدائي بمجمع مدارس أبو بكر الصديق  بمدينة مرسى مطروح  يرافقه عاطف سلامة وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم.


حيث اطمأن محافظ مطروح  على تنفيذ مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية للإجراءات الوقائية والاحترازية  من تعقيم وتطهير قبل دخول اللجان مع ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع قياس الحرارة وعبور من بوابات التعقيم عند دخول الطلاب للجان  مع تقليل الكثافة الطلابية  فى اللجان تنفيذا للتعليمات الوزارية ، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا .

كما اطمأن  محافظ مطروح على  دخول نسبة كبيرة من الطلاب على منظومة الامتحانات الاليكترونية من خلال  جهاز التابلت فى إمتحانات اللغة الانجليزية  فى الفترة الاولى والجغرافيا فى الفترة الثانية .

واكد مدير تعليم مطروح أن 16 الف طالب بالصف الخامس الابتدائى بمطروح يؤدون الامتحان الموحد اليوم ، و2400 طالب بالصف الاول الثانوى يؤدون الامتحانات بمادتى اللغة الانجليزية والجغرافيا .

يذكر ان طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الاثنين  ا مارس  2021 يؤدون الامتحان في مادة اللغة الانجليزية  كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان  الجغرافيا  .

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى ١١ مارس ٢٠٢١.


شاهد .. محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي
شاهد .. محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي
شاهد .. محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي
شاهد .. محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي
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