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محافظات

استعدادا للصيف.. تجميل مدخل مدينة مرسى مطروح

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:56 م
تجميل مدخل مدينة
تجميل مدخل مدينة مرسى مطروح
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ايمن محمود
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  على تكثيف أعمال تجميل مدخل مدينة مرسى مطروح مع توجيه المعدات اللازمة للإسراع فى تمهيد وتسوية الجزيرة الوسطى ، وازالة كافة المخلفات والأتربة على جانبى الطريق.


كما وجه محافظ مطروح خلال جولة ميدانية بتكثيف أعمال رصف الطريق الموازى للسكة الحديد بمدخل الكيلو 7 ، والجارى أعمال الرصف به حاليا مع إزالة التعديات على الطريق كمحور مرورى ييسر حركة المواصلات بالمنطقة.

كما وجه، علي دراسة استغلال الشارع المقابل فى اتجاه مساكن الارامل والمطلقات للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل لصالح أبناء المحافظة.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تمهيد وتسوية الحارة البطيئة بالطريق الدولى الساحلى فى الاتجاهين وذلك تمهيدا لرصفها فى اطار اعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة مع تيسير الحركة المرورية.

كما وجه محافظ مطروح لمديرية الاسكان بالرفع المساحى لأرض مخازن الشئون الصحية المواجهة لمحطة السكة الحديد وعمل المقايسات والرسومات اللازمة لمقترح انشاء مبنى إدارى للشئون الصحية  .

كما شدد محافظ مطروح على منع القاء أى قمامة فى قطعة الارض المواجهة لمبنى رعاية الطفولة والامومة ، موجها لمجلس المدينة بمتابعة نظافتها أول بأول وعمل محاضر لأى شخص يلقى قمامة بهاحفاظا على الصحة العامة.

كما تابع  محافظ مطروح اعمال رصف وتطوير  المدخل الشرقي لمدينة الضبعة وذلك بعد الانتهاء من توصيل البنيةالتحتية والموافق للعمل على ظهور المدينة بالمظهر الحضاري ويليق بمكانتها ،مع التيسير على المواطنين وحركة سير المواصلات بالمدينة.

وأوضح العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة انه يتم متابعة تنفيذ  الاعمال أول بأول خلال رصف المدخل الشرقي للمدينة وربطه بالمدخل الرئيسى  بجوار مستشفى الضبعة المركزى،مع الاسراع في تنفيذ الأعمال.
استعدادا للصيف.. تجميل مدخل مدينة مرسى مطروح
استعدادا للصيف.. تجميل مدخل مدينة مرسى مطروح
استعدادا للصيف.. تجميل مدخل مدينة مرسى مطروح
استعدادا للصيف.. تجميل مدخل مدينة مرسى مطروح
استعدادا للصيف.. تجميل مدخل مدينة مرسى مطروح
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