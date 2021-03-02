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تكنولوجيا

أوبو تروج لسلسلة هواتفها الرائدة Oppo F19 Pro بتقنية الـ 5G.. تفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:01 م
هاتف F19 Pro
هاتف F19 Pro
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شيماء عبد المنعم
نشر كبير مسؤولي التسويق في فرع شركة أوبو الهندي، ملصقا تشويقيا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كجزء من الحملة الدعائية لإطلاق سلسلة F19 Pro القادمة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكد الملصق التشويقي أن تشكيلة أوبو المرتقبة F19 Pro، ستحتوي على طرازين أحدهما يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، ويسمى F19 Pro +، والآخر Oppo F19 Pro، ومن المتوقع أن تضم السلسلة على إصدار عادي تحت اسم F19.


ومن المتوقع أن يحتوي هاتف Oppo F19 Pro+، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، تدعم معدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية، وسيعمل الهاتف الذكي بمعالج من نوع 800U.

وسيقدم هاتف Oppo F19 Pro+، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها ستأتي بدقة 64 ميجابيكسل، والثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل.

ومن المحتمل أن يدعم هاتف F19 Pro، شبكات اتصال الجيل الرابع 4G، وسيعمل بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio P95، وسيقدم إعداد كاميرا خلفية الرئيسية منها ستأتي بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل.

ومن المنتظر أن تنطلق سلسلة أوبو الرائدة F19 Pro، قريبا ضمن من خلال حدث يقام في الهند.

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