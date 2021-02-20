شاهد.. هاتف أوبو المطور Oppo X 2021 بشاشة قابلة للتمديد

نشر اليوتيوبر الشهير Brandon LeProktor، مقطع فيديو يظهر هاتف أوبو الخارق القابل للتمديد Oppo X 2021، والذي ظهرت حوله العديد من التسريبات وبعض الصور الحاسوبية التي تم إنشاء لتكشف تصميم الهاتف المطوى بناء عن المعلومات المسربة التي توفرت حتي الآن.





وبحسب ما ذكره موقع "android authority"، يظهر مقطع الفيديو الذي شاركه LeProktor، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، نسخة حقيقة أوبو X 2021 لأول مرة، مع كيفية آلية عمل شاشة الهاتف، كما يوضح أيضًا كيف يتغير البرنامج عند سحب وتمديد الجهاز إلى جتنب بعض الميزات الأخرى.









يوضح الفيديو مدى سلاسة فتح وإغلاق هاتف أوبو القابل للتمديد، حيث يقوم LeProktor بفتح الهاتف عدة مرات في الفيديو من خلال النقر على المفتاح الجانبي للجهاز، وفيما يتعلق بطريقة عرض التطبيقات والتي تتكيف مع الجهاز أثناء فتحه وإغلاقه، يعيد نظام التشغيل تكوين رموز التطبيقات عندما يتم فتح الشاشة والتي تتحرك مثل النص داخل المستعرض لتتلائم مع حجم الشاشة الأكبر.





ويتمتع هاتف Oppo X 2021، بتصميم فريد مع شاشة مرنة قابلة للف حول محاور جانبية، وخلال ثوان تتحول شاشة الجهاز من هاتف ذكي عادي بقياس 6.7 بوصة، إلى شاشة لوحية كبيرة بقياس 7.4 بوصة.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيعمل هاتف Oppo X 2021، بواسطة معالج من نوع MT6853V Dimensity 720، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيأتي مقترنا مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.





وسيحتوي هاتف X 2021، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يطرح هذا الهاتف في الأسواق خلال العام الجاري، بسعر حوالي 1000 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و600 جنيه مصري).