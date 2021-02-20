ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. هاتف أوبو المطور Oppo X 2021 بشاشة قابلة للتمديد

السبت 20/فبراير/2021 - 04:00 م
هاتف Oppo X 2021
هاتف Oppo X 2021
Advertisements
شيماء عبد المنعم
نشر اليوتيوبر الشهير Brandon LeProktor، مقطع فيديو يظهر هاتف أوبو الخارق القابل للتمديد Oppo X 2021، والذي ظهرت حوله العديد من التسريبات وبعض الصور الحاسوبية التي تم إنشاء لتكشف تصميم الهاتف المطوى بناء عن المعلومات المسربة التي توفرت حتي الآن.

وبحسب ما ذكره موقع "android authority"، يظهر مقطع الفيديو الذي شاركه LeProktor، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، نسخة حقيقة أوبو X 2021 لأول مرة، مع كيفية آلية عمل شاشة الهاتف، كما يوضح أيضًا كيف يتغير البرنامج عند سحب وتمديد الجهاز إلى جتنب بعض الميزات الأخرى.


يوضح الفيديو مدى سلاسة فتح وإغلاق هاتف أوبو القابل للتمديد، حيث يقوم LeProktor بفتح الهاتف عدة مرات في الفيديو من خلال النقر على المفتاح الجانبي للجهاز، وفيما يتعلق بطريقة عرض التطبيقات والتي تتكيف مع الجهاز أثناء فتحه وإغلاقه، يعيد نظام التشغيل تكوين رموز التطبيقات عندما يتم فتح الشاشة والتي تتحرك مثل النص داخل المستعرض لتتلائم مع حجم الشاشة الأكبر.

ويتمتع هاتف Oppo X 2021، بتصميم فريد مع شاشة مرنة قابلة للف حول محاور جانبية، وخلال ثوان تتحول شاشة الجهاز من هاتف ذكي عادي بقياس 6.7 بوصة، إلى شاشة لوحية كبيرة بقياس 7.4 بوصة.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيعمل هاتف Oppo X 2021، بواسطة معالج من نوع  MT6853V Dimensity 720، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيأتي مقترنا مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف X 2021، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يطرح هذا الهاتف في الأسواق خلال العام الجاري، بسعر حوالي 1000 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و600 جنيه مصري).
Oppo X 2021 Rollable
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل إطلاقه.. تسريب سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A15s

شاهد| أول ظهور لـ Oppo Reno5 4G قبل إطلاقه رسميا.. مواصفات

شاهد.. هاتف أوبو الخارق Oppo X Tom Ford بتصميم توم فورد

أيهما الأفضل.. تعرف على سعر ومواصفات سلسلة أوبو الخارقة Reno5 5G

رسميا.. أوبو تطلق هاتف Reno5 4G بشحن سريع وكاميرا رباعية.. سعر ومواصفات

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo A93 5G.. صور

ترشيحاتنا

تسبب سرطان القولون.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

مرور لكويكبات ونجوم.. ظواهر فلكية نشهدها في سماء القاهرة اليوم

لعشاق الليل.. دراسة تؤكد: السهر يؤثر على الصحة العقلية

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف سر اختيار خالد جلال لقيادة الفريق

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورلي ويخني ولسان عصفور.. طريقة عمل العكاوي بـ3 وصفات

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام