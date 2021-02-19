قبل إطلاقه رسميا.. تسريبات تكشف تصميم هاتف Find X3 Neo من أوبو

كشفت بعض التسريبات السابقة، بأن شركة أوبو Oppo تخطط لإطلاق هاتفين جديدين إلى جانب هاتفها الرائد القادم Find X3 Pro، فمن المتوقع أن تجلب الشركة الصينية جهازي Find X3 Lite و Find X3 Neo ضمن أحدث هواتف سلسلة "فايند" في شهر مارس المقبل.





وعلى ما يبدو حسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، أن كلا الطرازين غير الرائدين موجودان بالفعل في الأسواق بأسماء مختلفة، حيث يأتي هاتف Find X3 Lite بنفس مواصفات Oppo Reno5 Pro الذي أعيد تسميته، واليوم أكدت بعض التسريبات أن هاتف Find X3 Neo سيكون عبارة إصدار Oppo Reno5 Pro + 5G معاد تسميته.





ووفقا للتسريبات الأخيرة، تتشابه الهواتف الجديدة سلسلة رينو5 ولكن بدون تصميم الكاميرا الخلفية، حيث ستأتي تشكيلة Find X3 بإعداد رباعي الكاميرات في الخلف بكاميرا مقربة مع تقريب بصري خلف العدسة المربعة، مع فلاش وعبارة "AI Quad Camera".









ولكن تحاكي الواجهة الأمامية سلسلة رينو5، مع حواف منحنية للشاشة ونوتش على شكل ثقب واحد مخصص للكاميرا الأمامية، إلى جانب زر التشغيل في الإطار الجانبي للجهاز، وشاشة من نوع OLED، مما يعني أن قارئ بصمات الأصبع سيأتي مدمج أسفل شاشة.





وأوضحت أحدث التسريبات القادمة من الصين، أن هاتف أوبو الرائد Find X3 Pro سيحتوي على مستشعرين مخصصين من نوع IMX766 من إنتاج شركة سوني، أحدهما مخصص للكاميرا الرئيسية ذات الزاوية العريضة، والآخر للتصوير بزاوية فائقة الاتساع.





وقد رصد الهاتف الذي يحمل رقم الطراز PEEM00، ضمن قوائم Geekbench، والتي كشفت عن أن هاتف Find X3 Pro، سيأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.





ومن المرجح أن تكشف أوبو عن أربعة إصدارات جديدة ضمن سلسلة Find X3، من بينهم الإصدار العادي الذي يعمل بواسطة معالج من نوع Snapdragon 870، إلى جانب الطرازات الثلاثة الأخرى Pro و Neo و Lite.



