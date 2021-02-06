تسريب جديد يكشف موعد طرح سلسلة F19 من أوبو

أفاد تقرير جديد نشره موقع "91mobile"، بأن شركة أوبو تستعد لطرح هواتفها الأحدث F19 و F19 Pro في الهند الشهر المقبل، واللذان سيأتيان ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة بمواصفات وإمكانيات رائدة مقابل سعر معقول.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستأتي سلسلة F19، كمتابعة لتشكيلة العام الماضي F17، وعلى الرغم من التسريبات لم تكشف الكثير من التفاصيل حول المجموعة الجديدة، إلا أنها أشارت أن سلسلة F21 من أوبو ستصدر في النصف الثاني من عام 2021.





ويحتوي الإصدار السابق من سلسلة أوبو OPPO F17 Pro، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض FHD +، ودقة 2400 × 1080 بكسل، تضم نوتش عريض مخصص للكاميرا الأمامية المزدوجة.





ويتم تشغيل هاتف OPPO F17 Pro، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio P95، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيعة عبر بطاقات microSD.





ويعمل هاتف OPPO F17 Pro، بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 10، وسيحتوي على بطارية 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 وات.





ويحتوي هاتف OPPO F17 Pro، على إعداد رباعي للكاميرا الخلفية يتضمن كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة أحادية بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل وعدسة عمق 2 ميجابكسل.







