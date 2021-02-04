شاهد.. أول ظهور لسلسة أوبو الرائدة Find X3 قبل إطلاقها رسميا

ظهرت العديد من التسريبات حول سلسلة أوبو الرائدة القادمة Oppo Find X3، إلى جانب معلومات غير رسمية من بعض المسربين، واليوم كشفت صورا مسربة تصميم تشكيلة الهواتف الرائدة التي من المقرر إطلاقها قريبا.





Find X3 Lite . وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشر المسرب التقني الشهير Evan Blass، صورة توضح إصدارات سلسلة Find X3، حيث تعتزم شركة أوبو الصينية تقديم ثلاثة إصدارات جديدة ضمن التشكيلة الرائدة ومن ضمنها: Find X3 Pro، و Find X3 Neo، و









ووفقا للمصدر، تشير المعلومات الداخلية إلى أن هاتف X3 Pro، سيأتي بتصميم كاميرا فريد من نوعه يسمى بتصميم "الحفرة"، وهو يعد إنجازا مهما لأن هذه الألواح ذات إنتاجية منخفضة جدا.









ومن المفترض أن يكون هاتف Find X3 Lite، نسخة من هاتف Reno5 5G الرائد الذي تم إطلاقه مؤخرا ولكن معاد تسميته، ومن المتوقع أن تعلن الشركة لصينية عن أجهزتها الثلاثة رسميا في شهر مار المقبل.





وحسبما ذكرت التسريبات السابقة، سيعمل هاتف Oppo Find X3 Pro، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام ب بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 و 512 جيجابايت.





وأشارت بعض التسريبات، إلى أن هاتف Find X3 Pro، سيأتي بشاشة بقياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED، بدقة 1440 x 3216 بكسل، يمعدل تحديث قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.





وسيقدم هاتف Find X3 Pro، مجموعة خمس كاميرا، أحدهما أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، وأربع كاميرات خلفية في إعداد مميز يبرز عن جسم الجهاز، وهي تأتي بدقة 50 و 50 و 13 و 3 ميجابيكسل على التوالي.





وسيحتوي هاتف Find X3 Pro، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.



