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تكنولوجيا

أول صور لهاتف Find X3 Lite من أوبو.. مواصفات

الأحد 24/يناير/2021 - 03:02 ص
أول صور لهاتف Find
أول صور لهاتف Find X3 Lite القادم من أوبو
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ندى على
كشفت تسريبات أول صور لهاتف Find X3 Lite الذى ستطلقه شركة أوبو الصينية، خلال الأيام القادمة، والذى تشبه مواصفاته هاتف OPPO Reno5 ، حيث سيأتى الهاتف بكاميرات فائقة الدقة. 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف Find X3 Lite بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، وبجودة +FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، إلى جانب مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل. 


Oppo Find X3 Lite 5G live images, retail box leaked ahead of launch | Technology

وسيأتى هاتف Find X3 Lite ب 4 كاميرات خلفية الأساسية تأتى بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة العرض دقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للاتساع دقة 2 ميجا بيكسل، وتأتى الكاميرا الرابعة بمستشعر للعمق دقة 2  ميجا بيكسل. 

Nagpasiya ang Oppo Find X3 Lite na ipakita ang sarili sa mga unang live na imahe
وسيعمل هاتف Find X3 Lite بمعالج من نوع  Snapdragon 765G من شركة كوالكوم يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11.1 . 

The OPPO Find X3 Lite shows up in a new leak, hinting at a 65W charger in the box for the upcoming phone - NotebookCheck.net News

وسيحتوى هاتف Find X3 Lite ببطارية 4300 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع مع شاحن SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط ، ولك تكشف التسيبات عن السعر المحتمل للهاتف حتى الأن. 

OPPO Find X3 Lite's retail box leaks ahead of launch - Gizmochina
وأطلقت أوبو ‎هاتف RENO 5 PRO 5 للبيع فى الأسواق العالمية منذ أيام، حيث جاء بشاشة منحنية من الجانبين بحجم كبير بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 وسعر حوالي 528 دولارا أمريكي أي ما يعادل 8299 جنيها مصريا. 

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