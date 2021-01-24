أول صور لهاتف Find X3 Lite من أوبو.. مواصفات

كشفت تسريبات أول صور لهاتف Find X3 Lite الذى ستطلقه شركة أوبو الصينية، خلال الأيام القادمة، والذى تشبه مواصفاته هاتف OPPO Reno5 ، حيث سيأتى الهاتف بكاميرات فائقة الدقة.





وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف Find X3 Lite بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، وبجودة +FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، إلى جانب مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل.













وسيأتى هاتف Find X3 Lite ب 4 كاميرات خلفية الأساسية تأتى بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة العرض دقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للاتساع دقة 2 ميجا بيكسل، وتأتى الكاميرا الرابعة بمستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل.





وسيعمل هاتف Find X3 Lite بمعالج من نوع Snapdragon 765G من شركة كوالكوم يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11.1 .









وسيحتوى هاتف Find X3 Lite ببطارية 4300 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع مع شاحن SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط ، ولك تكشف التسيبات عن السعر المحتمل للهاتف حتى الأن.





وأطلقت أوبو ‎هاتف RENO 5 PRO 5 للبيع فى الأسواق العالمية منذ أيام، حيث جاء بشاشة منحنية من الجانبين بحجم كبير بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 وسعر حوالي 528 دولارا أمريكي أي ما يعادل 8299 جنيها مصريا.



