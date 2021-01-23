تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف OnePlus 9.. مواصفات خارقة



كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية ستطلق مجموعة هواتف OnePlus 9 فى منتصف شهر مارس القادم، ويحتوى الهواتف على بطاريات بسعة كبيرة وسيحصل أرخص هاتف فى السلسة وهو OnePlus 9 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير.





وحسب موقع Gizmochina فإن هاتف OnePlus 9 Pro سيحتوى على بطارية بسعة 5000 مللى أمبير، وستدعم الشحن اللاسلكي بقوة 40 وات بالإضافة إلى الشحن السلكي قدرة 65 وات، ما سيساعد الهواتف على شحن البطارية كاملة فى أقل من 30 دقيقة، مع منفذ شحن من نوع USB-C.









وستكون هواتف OnePlus 9 عبارة عن هاتفين هما : OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro وستعمل بمعالج Snapdragon 888 الجديد، والذى يعتبر افضل معالجات هواتف الأندرويد حتى الآن، مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 11.





وستحتوى هواتف 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة 12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة 12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED.





أما شاشة هواتف OnePlus 9 فستكون بقياس 6.7 بوصة، بجودة+ Full HD، ونقاء x 2400 1080 بيكسل، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومن المتوقع أن تصدر الهواتف على تقنية الكاميرا الأمامية تحت الشاشة.





