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تكنولوجيا

بمعالج Snapdragon 888.. فيفو تطلق رسميا +Vivo X60 Pro.. سعر ومواصفات

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:02 ص
.. فيفو تطلق رسميا
.. فيفو تطلق رسميا العملاق +Vivo X60 Pro
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ندى على
أعلنت شركة فيفو الصينية، رسميا، هاتفها الرائد +Vivo X60 Pro ، والذى يأتى بأفضل معالج فى عام 2021 وهو معالج Snapdragon 888، والذى جاء به هاتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى الصينية. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف +Vivo X60 Pro يأتى بشاشة قياس 6.56 بوصة، من نوع OLED ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، مع تقنية HDR10 ، ودقة 1080 بيكسل، مع تسجيل الفيديو بدقة 4K . 


业内首款骁龙888双主摄：vivo年度旗舰今晚亮相- ⎝⎛CodingNote.cc ⎞⎠

ويأتى هاتف +Vivo X60 Pro ب 4 كاميرات خلفية، منها كاميرتين أساسيتين، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة f / 2.2، والثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر Samsung GN1  بفتحة عدسة f / 1.57 ، مع كاميرا بورتريه  دقة 32 ميجا بيكسل، وكاميرا رابعة بدقة 8 ميجا بيكسل، أما الكاميرا السيلفى 32 ميجا بيكسل . 

The camera design and features of Vivo X60 Pro Plus have been revealed! Vivo, X60Pro, Plus, model, camera, Zeiss
ويعمل هاتف +Vivo X60 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يعتبر أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن، وسيكون الهاتف هو أول هاتف فى شركة فيفو يصدر بمثل هذا المعالج، ويتميز المعالج بسرعة نقل للبيانات تصل إلى 6400 ميجابت / ثانية، و 5 نانومتر، كما سيصدر الهاتف يتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم OriginOS 1.0.  

ويحتوى هاتف +Vivo X60 Pro على بطارية سعة 4200 مللى أمبير فى الساعة، بقوة 55 واط ، الأمر الذى سيجعله قادرا على شحن حوالى 95% من البطارية فى أقل من 40 دقيقة، مع منفذ شحن من نوع  USB-C . 

ويبلغ سعر هاتف +Vivo X60 Pro حوالى 775 دولار أمريكى أى ما يعادل 190 . 12 ألف جنيه مصرى، وذلك  لنسخة 128 /8 جيجا بايت. 

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