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تكنولوجيا

Galaxy A32.. سامسونج تستعد لإطلاق أرخص هاتف 5G في تاريخها.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:00 ص
سامسونج تستعد لإطلاق
سامسونج تستعد لإطلاق أرخص هاتف 5G فى تاريخها
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج فى طريقها لإطلاق أرخص هاتف ذكى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G فى تاريخها ، وهو هاتف Galaxy A32 من الفئة المتوسطة، وسيصدر بعدد من الإمكانات الكبيرة منها بطارية سعة 500 مللى أمبير. 

وبحسب موقع فإن هاتف Galaxy A32 سيصدر بسعر 279 يورو أى ما يعادل 4380 جنيها مصريا  لأصغر نسخة وهى 64 جيجا بايت، وبسعر 299 يورو أى ما يعادل حوالى 4693 جنيها مصريا  لنسخة 128 جيجا بايت.  


وسيأتى هاتف Galaxy A32 بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ن مع نوتش على شكل Infinity-V ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى أن جسم الهاتف سيكون من البلاستيك.

وستكون كاميرات هاتف Galaxy A32 عبارة عن 4 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعرى للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف Galaxy A32 بمعالج من نوع Dimensity 720 SoC للفئة المتوسطة، مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، بالإضافة إلى شاحن بقوة 15 واط ، ومنفذ شحن من نوع USB-C ، وسماعة رأس مقاس 3.5 ملم .

ومؤخرا، أطلقت سامسونج هاتف Galaxy M02s بسعر حوالى 122 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 1915 جنيها مصريا، وهو سعر رخيص للغاية، حيث يتميز الهاتف بقياس 6.5 بوصة و 4 كاميرات خلفية وبطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة.
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