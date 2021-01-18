هواتف سامسونج المقبلة بدون شواحن.. تفاصيل

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن جميع هواتفها القادمة لن تأتى مع شواحن، مثل هواتف Galaxy S21 التى أطلقتها منذ أيام بدون شواحن، وتعتقد الشركة أن إصدار هواتفها بدون شواحن يجعلها أكثر حفاظا على البيئة ويساهم فى الحد من التلوث التكنولوجى.





وبحسب موقع The Verge فإن سامسونج تشير أيضا إلى احتمالية كبيرة أن هواتفها القادمة لن تفتقد الشواحن فقط وإنما بنسبة كبيرة ستفتقد الملحقات الأخرى مثل السماعات، ولكن سيكون بشكل تدريجى.









وستتبع شركة سامسونج عملية انتزاع الشواحن من جميع هواتفها القادمة، بدءا من الهواتف الرخيصة من الفئة المتوسطة إلى الهواتف الغير قابلة للطى، وكذلك الهواتف الرائدة مثل Galaxy S21 .





وفقا للموقع فإن الشركة لا تسير على نفس الخطوات التى اتبعتها آبل فى إصدار الهواتف بدون شواحن، حيث تتبع سامسونج مسارا تدريجيا حيث لا تزال حتى الآن تقوم ببيع هواتفها السابقة مثل Note 20 Galaxy التى صدرت فى شهر أغسطس العام الماضى مع شواحن فى العلبة الأصلية.



