أبرزهم مارك زوكربيرج وجى زى.. مشاهير لا يستخدمون هواتف آيفون

تمثل هواتف آيفون صورة ذهنية عند عدد كبير من مستخدمى الهواتف الذكية بأنها الهواتف الأكثر خصوصية والأكثر أمانا، بالإضافة إلى قدراتها وإمكاناتها الكبيرة، إلى جانب الكاميرات فائقة الدقة التي تتمتع بها، كما أنها الهواتف الذكية الأغلى فى العالم. التيتتمتع





وبحسب موقع TheThings فإن هناك عددا من مشاهير العالم لا يستخدمون هواتف آيفون لعدد من الأسباب المختلفة منها أن هؤلاء المشاهير يتعاقدون مع شركات أخرى غير شركة آبل أو لا يفضلون شراء منتجاتها، وفى أحيان أخرى يفضل بعضهم على نظام أندرويد على نظام iOS، وفيما يلى عدد من مشاهير العالم الذين لا يفضلون هواتف آيفون ويستخدمون هواتف أندرويد









جى زى Jay Z





وجى زى مغنى ومنتج موسيقى أمريكى، كما أنه زوج مغنية البوب الأمريكية الشهيرة بيونسيه، قام منذ عدة سنوات بالتعاقد مع شركة سامسونج بقيمة 5 ملايين دولار أمريكى فى عام 2013 ، ولكن هاتفه الشخصى أيضا أندرويد من سامسونج، حيث رصدته عدد من الصحف أكثر من مرة وهو يستخدم هاتف الشركة.





ميلى بوبى براون Millie Bobby Brown





وهى ممثلة عالمية شهيرة وبطلة مسلسل Stranger Things ، وكانت صرحت أنها تستخدم هاتف سامسونج من فئة جالاكسي، كما أنها لا تستخدم هاتف آيفون منذ عدة سنوات.





ليبرون جيمس LeBron James





وهو واحد من أشهر لاعبى كرة السلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم باستخدام هاتف لشركة سامسونج، وصرح أكثر من مرة أنه لا يستخدم هاتف آيفون.





مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg





هو الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك،عند سؤاله عن الهاتف الذكى الذى يستخدمه فى مقابلة مع اليوتيوبر Marques Brownlee ، أجاب أنه يستخدم هواتف سامسونج منذ عدة سنوات لأنه معجب بالهواتف التى تقوم الشركة بتصنيعها، ويرى أنها الأفضل، كما أنه يفضل الهواتف التى تستخدم نظام الأندرويد.















