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تكنولوجيا

بتقنيات تصدر للمرة الأولى.. أفضل 6 هواتف رائدة صادرة في 2021

الأحد 03/يناير/2021 - 02:58 ص
أفضل هواتف 6 رائدة
أفضل هواتف 6 رائدة صادرة فى 2021
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ندى على
رغم مرور يومين فقط من عام 2021 إلا أن شركات الهواتف الذكية قد فاجأت مستخدميها بإطلاق أكثر من 3 هواتف ذكية وتنتظر الأيام القادمة إطلاق المزيد منها مع أول هواتف رائدة سيتم إطلاقها فى 2021 وهى هواتف Galaxy S21 الذى ستعلن شركة سامسونج عنها يوم 14 يناير المقبل. 

وبحسب موقع Tech Radar فإن هواتف العام الحالى 2021 ستصدر بتقنيات ومواصفات تصدر للمرة الأولى منها تقنيات الجيل الثالث من الكاميرات الذى يصدر تحت الشاشة بالإضافة إلى المعالجات الجبارة التى تقدم أداءً كبيرًا مع تقنيات جودة الشاشة التى أصبحت تنافس جودة شاشات التليفزيون، وفيما يلى أفضل 6 هواتف رائدة صادرة فى 2021 . 

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1- هواتف  Galaxy S21 

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ومن المقرر إصدار الهواتف رسميا فى 14 يناير المقبل، وستأتى  بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع  AMOLED  مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، وجودة 1440 بيكسل، و 4 كاميرات خلفية الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، ع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل، معالج من نوع  Exynos 2100، وبطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة.

2- هاتف  Xiaomi Mi 11 Pro 

Xiaomi just confirmed Mi 11 Pro in one of its own apps (Updated)
وسيأتى بشاشة منحنية من جميع الجوانب،قياس 6.67 بوصة، بجودة +QHD ، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، و 4 كاميرات خلفية الرئيسية الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل ومعالج من نوع Snapdragon  888، وبطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى  بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى  بقوة 50 واط. 

3- هواتف OnePlus 9 

سلسلة OnePlus 9 تسريبات وشائعات ومواصفات متوقعة - RealritualRealritual
وستحصل على شاشة كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، مع معدل تحديث الشاشة 144 فى الثانية، ستأتى بكاميرات رباعية خلفية ستكون شبيهة بكاميرات Galaxy Note 20 وكاميرا سيلفى تحت الشاشة مثل هواتف Galaxy S21 القادمة، ومعالج من نوع Snapdragon 875 وبطارية بسعة ستكون أكبر من 5000 مللى أمبير، وستدعم الشحن اللاسلكي بقوة  40 واط، بالإضافة إلى الشحن السلكي قدرة  65 واط.

4- هاتف Huawei P50 Pro 

Huawei P50 Pro rendering concept: rear seven cameras, - Task Boot
وسيصدر بشاشة قياس 6.6 بوصة مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ويبلغ طوله 159 مم وعرضه 73 مم ، وهو أقرب فى التصميم الخارجى لهاتف P40 عن سابقه هاتف P40 Pro ، سيأتى ب2 كاميرا سيلفى، ولكن مع نوتش أو ثقب واحد فى أعلى الشاشة، ومعالج من نوع Kirin 9000 مع نسختى للمساحة التخزينية 256 و 521 جيجا بايت. 

5- هواتف iPhone 13 

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وستحصل هواتف  iPhone 13 على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، وسيتم استخدام تقنية بصمة اليد Touch ID بدلا من تقنية التعرف على  الوجه Face ID ليتناسب مع انتشار وباء كورونا، وستعمل بمعالج  A15 بيونيك، كما ستأتى بمعيار جديد من شبكة الواى فاى وهو Wi-Fi 6E الذى يدعم سرعات لاسلكية أسرع حيث ستكون بسرعة 6 جيجا هرتز، وهو أعلى معيار قد يستطيع أى هاتف ذكى الحصول عليه فى عام 2021  عند اطلاقها . 

6- هواتف Google Pixel 6 

صدى البلد: لأول مرة.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Google Pixel 6
وستتضمن كاميرات هواتف Google Pixel 6  كاميرات خلفية محسنة  لالتقاط صور بجودة ودقة أفضل، مع مستشعرين للاتساع والتكبير مع فلاش من نوع LED، وكاميرا سيلفى تحت الشاشة كما ستأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع  OLED ، وستعمل بمعالجات من نوع Snapdragon 875 ، ومن المحتمل أن تصدر بسعر أعلى من هاتف Pixel 5 بسبب الإمكانات الكبيرة التى سيصدر بها، حيث سيبلغ سعه حوالى 700 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 964. 10 ألف جنيه مصرى. 


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