هواتف HUAWEI P50 من هواوي تأتى بميزة خارقة في الشاشة

كشفت تسريبات أن هواتف HUAWEI P50 والتى ستطلقها شركة هواوى الصينية خلال الأسابيع القادمة ستأتى بميزة معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية تدعم التكبير حتى 200 مرة .





وبحسب موقع Gizmochina فإن ميزة معدل التحديث 120 هرتز تتيح للمستخدمين تشغيل الألعاب الثقيلة والأفلام ذات الجودة الفائقة دون تحميل أو تقطيع بالإضافة إلى تكبير الصورة حتى 200 مرة دون اهتزاز أو حدوث مشكلة فى الألوان.









وستأتى هواتفHUAWEI P50 بـ 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج إحداها مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، إضافة إلى 2 كاميرا سيلفى، لكن مع نوتش أو ثقب واحد فى أعلى الشاشة، وسيتم استخدام تقنية العدسة السائلة مع الهواتف، حيث يمكن لهذه التقنية تحقيق تركيز بؤري بمستوى مللي ثانية مثل العين البشرية ، ومعدل تكوين الفيلم يقارب 100%.





وستعمل هواتف Huawei P50 بمعالجات من نوع Kirin 9000، مع سعتين للذاكرة التخزينية هما 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت.





وذكرت عدة تسريبات أن هواتف Huawei P50 لن يكون إصدار الشركة الأول الذي يعمل بنظامها التشغيلي HarmonyOS ، وتعتزم هواوي إطلاق هواتف P50 في الربع الأول من 2021، لتكون أول هواتف تستخدم نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 مثبت مسبقا.



