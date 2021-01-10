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تكنولوجيا

بـ 2 كاميرا سيلفي .. صور جديدة لهاتف HUAWEI P50 PRO من هواوى

الأحد 10/يناير/2021 - 05:03 ص
صور جديد لهاتف HUAWEI
صور جديد لهاتف HUAWEI P50 PRO من هواوى
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ندى على
كشفت تسريبات صور جديدة لهاتف HUAWEI P50 PRO من شركة هواوى الصينى ، الذى يأتى ضمن مجموعة هواتف HUAWEI P50 ، ويتميز الهاتف بعدد من الإمكانات الكبيرة خاصة فى الشاشة مع دقة عالية فى الكاميرا . 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف HUAWEI P50 PRO سيأتى بشاشة منحنية من الجانبين قياس 6.8 بوصة من نوع مقاومة للمياه ، مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم . 


HoiINDI on Twitter: "Second set #HuaweiP50Pro… "

وسيأتى هاتف HUAWEI P50 PRO ب 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج أحدهما مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، إضافة إلى 2 كاميرا سيلفى، لكن مع نوتش أو ثقب واحد فى أعلى الشاشة. 

Huawei P50 Pro: Check these marvelous concept renders - RPRNA
وسيعمل هاتف Huawei P50 Pro بمعالج من نوع Kirin 9000 مع نسختى للمساحة التخزينية 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام، كما أنه من المقرر أن الهاتف سيعمل بالنسخة الرسمية من نظام التشغيل الجديد Harmony OS ، الذى ستعلن عنه شركة هواوى رسميا هذا الشهر أو بداية شهر فبراير المقبل.
Nejnovější render ukazuje, jak úžasně může vypadat nová série Huawei P50 — SvětHuawei
وذكرت مؤخرا  عدد من التسريبات أن هاتف Huawei P50 Pro لن يكون إصدار الشركة الأول الذي يعمل بنظامها التشغيلي HarmonyOS ، كما تعتزم هواوي تعتزم إطلاق هاتف P50 في الربع الأول من 2021، ليكون أول جهاز يستخدم نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 مثبت مسبقا . 
أمِے ‏םבםב (@A44_355) | TwitterHoiINDI on Twitter: "First set of #HuaweiP50Pro… "
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