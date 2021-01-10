بـ 2 كاميرا سيلفي .. صور جديدة لهاتف HUAWEI P50 PRO من هواوى

كشفت تسريبات صور جديدة لهاتف HUAWEI P50 PRO من شركة هواوى الصينى ، الذى يأتى ضمن مجموعة هواتف HUAWEI P50 ، ويتميز الهاتف بعدد من الإمكانات الكبيرة خاصة فى الشاشة مع دقة عالية فى الكاميرا .
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف HUAWEI P50 PRO سيأتى بشاشة منحنية من الجانبين قياس 6.8 بوصة من نوع مقاومة للمياه ، مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم .
وسيأتى هاتف HUAWEI P50 PRO ب 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج أحدهما مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، إضافة إلى 2 كاميرا سيلفى، لكن مع نوتش أو ثقب واحد فى أعلى الشاشة.
وسيعمل هاتف Huawei P50 Pro بمعالج من نوع Kirin 9000 مع نسختى للمساحة التخزينية 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام، كما أنه من المقرر أن الهاتف سيعمل بالنسخة الرسمية من نظام التشغيل الجديد Harmony OS ، الذى ستعلن عنه شركة هواوى رسميا هذا الشهر أو بداية شهر فبراير المقبل.
وذكرت مؤخرا عدد من التسريبات أن هاتف Huawei P50 Pro لن يكون إصدار الشركة الأول الذي يعمل بنظامها التشغيلي HarmonyOS ، كما تعتزم هواوي تعتزم إطلاق هاتف P50 في الربع الأول من 2021، ليكون أول جهاز يستخدم نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 مثبت مسبقا .