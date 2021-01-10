بـ 2 كاميرا سيلفي .. صور جديدة لهاتف HUAWEI P50 PRO من هواوى

كشفت تسريبات صور جديدة لهاتف HUAWEI P50 PRO من شركة هواوى الصينى ، الذى يأتى ضمن مجموعة هواتف HUAWEI P50 ، ويتميز الهاتف بعدد من الإمكانات الكبيرة خاصة فى الشاشة مع دقة عالية فى الكاميرا .





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف HUAWEI P50 PRO سيأتى بشاشة منحنية من الجانبين قياس 6.8 بوصة من نوع مقاومة للمياه ، مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم .













وسيأتى هاتف HUAWEI P50 PRO ب 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج أحدهما مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، إضافة إلى 2 كاميرا سيلفى، لكن مع نوتش أو ثقب واحد فى أعلى الشاشة.





وسيعمل هاتف Huawei P50 Pro بمعالج من نوع Kirin 9000 مع نسختى للمساحة التخزينية 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام، كما أنه من المقرر أن الهاتف سيعمل بالنسخة الرسمية من نظام التشغيل الجديد Harmony OS ، الذى ستعلن عنه شركة هواوى رسميا هذا الشهر أو بداية شهر فبراير المقبل.