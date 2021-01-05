"هواوي" تكشف عن شاحن خارق بقوة 135 واط

كشفت شركة هواوى الصينية عن شاحن جديد بقوة 135 واط ، وتم اعتماد الشاحن من قبل عدد من وكالات الأجهزة التكنولوجية فى الصين منها وكالة 3C ، وإداجه تحت كود HW-200675CP0.





وبحسب موقع GSMArena التقنى فإن الشاحن سيتم إطلاقه رسميا مع هواتف P50 التى ستطلقها شركة هواوى خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يكون الشاحن قادرا على شحن نصف بطارية سعتها 4000 مللى أمبير فى حوالى 10 دقائق.









ويدعم شاحن هواوى الجديد حتى 20 فولت / 6.75 ، ويتم اختبار الشاحن، حيث من الممكن أن يكون شاحن مزدوج يستطيع أن يشحن أكثر من جهاز ، وتعتبر أكثر شواحن هواوى قدرة هو شاحن بقوة 66 واط فقط مما يجعلها عند إصدار الشاحن تنافس شركات مثل أوبو وفيفو .

وكانت شركة أوبو ، أطلقت الجيل الجديد من تقنية الشاحن السريع بقدرة 125 واط، العام الماضى 2020 حيث يأتى الشاحن بقوة 125 واط، يستطيع شحن نصف بطارية الهاتف بالكامل في غصون 20 دقيقة فقط.



