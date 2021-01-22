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تكنولوجيا

بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:16 ص
بسعر يتجاوز 1.2 مليون
بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج فى العالم
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كريم جمال
لطالما يسعي الأثرياء و المشاهير حول العالم لإقتناء أغلى و أثمن الأشياء بإختلاف أنواعها، و من هنا تظهر المزادات على أرقام السيارت المميزة، أو الساعت النادرة، أو المنازل الأسطورية، و حتى الهواتف الذكية التى أصبحت تصنع خصيصًا لهذه الفئة من المستخدمين و لكن بسعر خرافي.

و بحسب جي إس إم آرينا التقني، كشفت شركة كافيار الروسية الشهيرة بصناعة الهواتف الذكية المطلية بالذهب و الماس، عن أحدث و أغلى نسخة من هاتف سامسونج الأيقوني الذى تم إطلاقه منذ أيام، وهو جلاكسي S21 Ultra.

جاء الهاتف فى 3 إصدارات مختلفة و متنوعة التفاصيل و السعر، حيث تبدأ أسعارها من 6 ألاف حتي 77 ألف دولار أمريكي، حسب إحتياجات و أذواق كل شخص.

1- الكاربون فايبر و جلد التمساح - 6 ألاف دولار
جاءت هذه النسخة الأرخص سعرًا، والتى توفر تصميم من الكاربون فايبر و جلد التمساح، و تم تصنيع 99 نسخة فقط حول العالم بألوان الأبيض و الأسود، مقابل سعر 6 ألاف دولار، ما يعادل 94500 جنيه مصري.

2- ذهب عيار 24 قيراط - 20 ألف دولار
هي الفئة المتوسطة سعرًا فى المجموعة والتى توفر إصدارًا بخلفية من الذهب عيار 24 قيراط، و مصمم فى الخلف رأس ثور باللون الذهبي، و يمكنك الحصول علبهي فى لونين الأسود المطعم بالذهبي، و الذهبي بالكامل، حيث تم تصنيع 21 نسخة فقط منه.

3- ذهب عيار 18 قيراط - 77 ألف دولار
هو الأفخم والأغلى بين إصدارات كافيار الروسية، و هي نسخة واحدة فقط سوف يتم تنفيذها خصيصًا لصاحبها، ومن ثم لن يتم تقديمها بشكل أخر على الإطلاق، مقابل سعر 77 الف دولار أمريكي، ما يعادل 1.2 مليون جنيه مصري.
بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد
بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد
بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد
بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد
بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد
بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد
بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد
بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد
بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد
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