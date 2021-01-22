بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد





و بحسب جي إس إم آرينا التقني، كشفت شركة كافيار الروسية الشهيرة بصناعة الهواتف الذكية المطلية بالذهب و الماس، عن أحدث و أغلى نسخة من هاتف سامسونج الأيقوني الذى تم إطلاقه منذ أيام، وهو جلاكسي S21 Ultra.





جاء الهاتف فى 3 إصدارات مختلفة و متنوعة التفاصيل و السعر، حيث تبدأ أسعارها من 6 ألاف حتي 77 ألف دولار أمريكي، حسب إحتياجات و أذواق كل شخص.





1- الكاربون فايبر و جلد التمساح - 6 ألاف دولار

جاءت هذه النسخة الأرخص سعرًا، والتى توفر تصميم من الكاربون فايبر و جلد التمساح، و تم تصنيع 99 نسخة فقط حول العالم بألوان الأبيض و الأسود، مقابل سعر 6 ألاف دولار، ما يعادل 94500 جنيه مصري.





2- ذهب عيار 24 قيراط - 20 ألف دولار

هي الفئة المتوسطة سعرًا فى المجموعة والتى توفر إصدارًا بخلفية من الذهب عيار 24 قيراط، و مصمم فى الخلف رأس ثور باللون الذهبي، و يمكنك الحصول علبهي فى لونين الأسود المطعم بالذهبي، و الذهبي بالكامل، حيث تم تصنيع 21 نسخة فقط منه.





3- ذهب عيار 18 قيراط - 77 ألف دولار

هو الأفخم والأغلى بين إصدارات كافيار الروسية، و هي نسخة واحدة فقط سوف يتم تنفيذها خصيصًا لصاحبها، ومن ثم لن يتم تقديمها بشكل أخر على الإطلاق، مقابل سعر 77 الف دولار أمريكي، ما يعادل 1.2 مليون جنيه مصري.