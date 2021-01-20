سامسونج تطلق هاتف Galaxy A12 بسعر منخفض.. وGalaxy A32 5G يصل الشهر المقبل

قدمت شركة سامسونج Samsung، أحدث وأرخص هواتفها بتقنية الجيل الخامس 5G إلى المملكة المتحدة، حيث سيتوفر هاتف Galaxy A32 5G خلال الشهر القادم، وبالإضافة إلى ذلك سيتم أيضًا إطلاق إصدارين آخرين بشبكات الجيل الرابع 4G، من سلسلة A.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تحتوي هواتف سامسونج الثلاثة القادمة على شاشات بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 بكسل +، وجميعها تأتي مدعومة ببطاريات بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها بقدرة 15 وات.





وسيتوفر هاتف Galaxy A32 5G، في أربع خيارات لونية هي الأسود والأزرق والبنفسجي والأبيض، مقابل سعر حوالى 342 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 5,380 جنيها مصريا).





وسيأتي هاتف Galaxy A32 5G، مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





وسيعمل هاتف Galaxy A32 5G، بواجهة المستخدم الأحدث من جوجل One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق، كما سيتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Helio P35.





وسيقدم هاتف هاتف Galaxy A32 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، مع مستشعرات دقة أقل في الكاميرات فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.





وخلال الأسابيع المقبلة، سيتوفر أيضًا هاتف Galaxy A02s، مقابل سعر يعادل 191 دولارا أمريكيا (أي ما يعاد 3004 جنيها مصريا).





وإلى جانب ذلك، سيتوفر هاتف Galaxy A32 5G، في ألمانيا اعتبارا من 12 فبراير المقبل، مقابل سعر 280 يورو لنسخة 64 جيجابايت، أما نسخة 128 جيجابايت فيمكنك الحصول عليها بسعر 300 يورو، بينما هاتف Galaxy A12، فيأتي بسعر 180 يورو.



