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تكنولوجيا

تعرف على مواصفات وسعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 المنتظر.. وتوقعات بموعد طرحه

الخميس 21/يناير/2021 - 02:55 م
هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحدث هواتفها القابلة للطي المسمى Galaxy Z Fold 3، والذي سيأتي بتقنية الجيل الخامس 5G، وبإمكانيات مختلفة عن الجيلين السابقين من الهواتف المطوية التابع للشركة الكورية الجنوبية.


سعر Galaxy Z Fold 3
وبحسب التسريبات السابقة، من المحتمل أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، بسعر  1499 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 23,580 جنيها مصريا) بزيادة قدرها 50 دولارا عن سابقه Galaxy Z Fold 2.




مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 3
وحسبما ورد في التسريبات، سيعمل هاتف بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، تم تصميمه باستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر ويدعم تقنية الجيل الخامس G 5، مما يجعله أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وكما سيعمل الهاتف المطوي الجديد بنظام التشغيل أندرويد 11.


وصممت شركة سامسونج سلسلتها القابلة للطي على شكل حرف Z، وذلك لانه يمكن طيه مرتين ليعطى هذا الشكل، وسيأتي الهاتف بتصميم أنحف من سابقيه بشاشة من نوع AMOLED ديناميكية، عالية الدقة بتردد 120 هرتز في الثانية، بقياس 6.7 بوصة و6.9 بوصة.


وستجلب سامسونج العديد من التحسينات والترقيات لهاتف Galaxy Z Fold 3، لاسيما الشاشة الرئيسية والتي ستأتي بزجاج من رقيق للغاية من نوع UTG، يمكن أن ينحني في الزوايا القصوى دون أن ينكسر.


وتشير الشائعات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 3، سيكون أول جهاز من سامسونج يأتي مزود بكاميرا مخفية تحت الشاشة، كما ستقدم الشركة الكورية الجنوبية تقنية التحويل الرقمي للتوافق مع قلم الإلكتروني S Pen


ومن المتوقع أن يقدم هاتف Galaxy Z Fold 3، ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل وزاوية عريضة للغاية ومقربة، وسيمتاز الهتف المطوى ببطاريتين واحدة في كل لوحة، ولكن لا تتوفر معلومات عن سعتها حتى الآن.


موعد إصدار Galaxy Z Fold 3
من المتوقع أن تعلن سامسونج عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 3، في أواخر يونيو 2021.
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