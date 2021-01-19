ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تؤكد عدم صدور هواتف Note 21 Galaxy بـ شواحن وإزالة تدريجية لجميع الهواتف الرائدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:12 م
سامسونج تؤكد عدم
سامسونج تؤكد عدم صدور هواتف Note 21 Galaxy بشواحن
Advertisements
ندى على
أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن هواتف Galaxy Note 21 وكذلك هواتف Galaxy S22 القادمة ستاتى دون شواحن مثلما فعلت الشركة مع هواتف Galaxy S21  التى تم إطلاقها منذ أيام . 

وبحسب موقع Tech Radar فإن باتريك تشوميت ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب تجربة العملاء في سامسونج قد قال إن الشركة تعتقد أن الإزالة التدريجية لمقابس الشاحن وسماعات الأذن من عبوة الجهاز المضمن في العلبة يمكن أن تساعد في معالجة مشكلات البيئة. 


وأضاف أن عملية إزالة الشاحن بشكل تدريجى من الهواتف قد يشعر المستخدم أيضا بإزالة أي ضغط قد يشعر به المستهلكون تجاه تلقي ملحقات الشاحن غير الضرورية باستمرار مع الهواتف الرائدة الجديدة. 

وأوضحت سامسونج أيضًا أن العديد من عملائها يعيدون استخدام ملحقاتهم القديمة ، وأن عدم تضمين قابس شحن أو سماعات أذن أصبح أكثر محافظة على البيئة، حيث تلاحظ الشركة أيضًا أنها قامت بتضمين منافذ شحن USB-C قياسية منذ عام 2017 ، مما يعني أن أجهزة الشحن القديمة ستظل تعمل مع أجهزة Galaxy الأحدث.

ولا تسير الشركة على نفس الخطوات التى اتبعتها آبل فى إصدار الهواتف بدون شواحن، حيث تتبع سامسونج مسارا تدريجيا حيث لا تزال حتى الآن تقوم ببيع هواتفها السابقة مثل Note 20 Galaxy التى صدرت فى شهر أغسطس العام الماضى مع شواحن فى العلبة الأصلية، كما أن سامسونج تقوم بالتخلص من الشاحن مع الهواتف الرائدة أولا بشكل تدريجى. 

ويختلف هذا المنهج مع شركة آبل التى فاجأت المستخدمين  بإصدار هواتف آيفون 12 بدون شواحن فى شهر أكتوبر العام الماضى، حيث كانت أول شركة تقوم بمثل هذا الأمر، ثم قامت بنزع كل الشواحن مع الهواتف القديمة والاكتفاء فقط بوصلة USB-C to Lightning Cable مع كل الهواتف.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ما هو الشاحن اللاسلكي Magsafe وما هى أفضل شواحن لهواتف آيفون؟

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تخفض أسعار Galaxy Note 20 و Ultra.. وأفضل شواحن لهواتف آيفون

صدمة كبرى لمستخدمى هواتف سامسونج بدءا من العام القادم

صدمة كبرى لمستخدمي شاومي مع إطلاق هواتف Xiaomi Mi 11

3 هواتف تصدر بدون شواحن وسماعات خلال 2021

أخبار التكنولوجيا .. خمسة هواتف قادمة بدون شواحن .. وعيوب قاتلة في هواتف Galaxy S21

ترشيحاتنا

شوبير يوجه نصيحة لـ الإسماعيلي ويكشف حقيقة تولي إيهاب جلال قيادة الفريق

أخبار الرياضة.. الوزارة تتوعد المخطئ في أزمة تورتة نادي الجزيرة .. وتفاصيل إقامة بعثة الأهلي في مونديال الأندية

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

استعرضا مجمل العلاقات الثنائية.. السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة الأردنية

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

قبل إجراء القرعة.. تعرف على منافسي الأهلي المحتملين في كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام