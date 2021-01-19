سامسونج تؤكد عدم صدور هواتف Note 21 Galaxy بـ شواحن وإزالة تدريجية لجميع الهواتف الرائدة

أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن هواتف Galaxy Note 21 وكذلك هواتف Galaxy S22 القادمة ستاتى دون شواحن مثلما فعلت الشركة مع هواتف Galaxy S21 التى تم إطلاقها منذ أيام .





وبحسب موقع Tech Radar فإن باتريك تشوميت ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب تجربة العملاء في سامسونج قد قال إن الشركة تعتقد أن الإزالة التدريجية لمقابس الشاحن وسماعات الأذن من عبوة الجهاز المضمن في العلبة يمكن أن تساعد في معالجة مشكلات البيئة.









وأضاف أن عملية إزالة الشاحن بشكل تدريجى من الهواتف قد يشعر المستخدم أيضا بإزالة أي ضغط قد يشعر به المستهلكون تجاه تلقي ملحقات الشاحن غير الضرورية باستمرار مع الهواتف الرائدة الجديدة.





وأوضحت سامسونج أيضًا أن العديد من عملائها يعيدون استخدام ملحقاتهم القديمة ، وأن عدم تضمين قابس شحن أو سماعات أذن أصبح أكثر محافظة على البيئة، حيث تلاحظ الشركة أيضًا أنها قامت بتضمين منافذ شحن USB-C قياسية منذ عام 2017 ، مما يعني أن أجهزة الشحن القديمة ستظل تعمل مع أجهزة Galaxy الأحدث.





ولا تسير الشركة على نفس الخطوات التى اتبعتها آبل فى إصدار الهواتف بدون شواحن، حيث تتبع سامسونج مسارا تدريجيا حيث لا تزال حتى الآن تقوم ببيع هواتفها السابقة مثل Note 20 Galaxy التى صدرت فى شهر أغسطس العام الماضى مع شواحن فى العلبة الأصلية، كما أن سامسونج تقوم بالتخلص من الشاحن مع الهواتف الرائدة أولا بشكل تدريجى.





ويختلف هذا المنهج مع شركة آبل التى فاجأت المستخدمين بإصدار هواتف آيفون 12 بدون شواحن فى شهر أكتوبر العام الماضى، حيث كانت أول شركة تقوم بمثل هذا الأمر، ثم قامت بنزع كل الشواحن مع الهواتف القديمة والاكتفاء فقط بوصلة USB-C to Lightning Cable مع كل الهواتف.







